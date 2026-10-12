Bausch + Lomb : le directeur général Saunders quitte ses fonctions, le président du conseil d'administration Appio nommé directeur général par intérim

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(Réécriture intégrale, mise à jour des informations boursières, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6)

par Kunal Das

Bausch + Lomb BLCO.TO a annoncé lundi que son directeur général, Brent Saunders, quitterait la société spécialisée dans les soins oculaires d'un commun accord avec son conseil d'administration, ce qui a entraîné une chute de plus de 7 % de son action cotée aux États-Unis.

La société n'a pas révélé les raisons du départ de Saunders et n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Le président Thomas Appio a été nommé directeur général par intérim, avec effet immédiat. Il continuera d’exercer ses fonctions de directeur général de Bausch Health BHC.TO , qui détient environ 87 % de Bausch + Lomb, tout en dirigeant la société spécialisée dans les soins oculaires.

Les analystes de Citiont qualifié ce départ de "soudain", mais ont souligné que les précédentes fonctions de direction occupées par Appio chez Bausch + Lomb le plaçaient en bonne position pour diriger l’entreprise.

Saunders était revenu à la tête de Bausch + Lomb en 2023, après un premier mandat de 2010 à 2013. Il avait auparavant dirigé Allergan jusqu’à sa cession à AbbVie ABBV.N pour 63 milliards de dollars en 2020.

Les analystes de Leerink ont déclaré que ce changement soudain à la tête de l’entreprise pourrait peser sur le cours de l’action, d’autant plus que les investisseurs se concentrent sur les projets de Bausch Health concernant sa participation dans Bausch + Lomb. Ils ont toutefois ajouté que l’entreprise spécialisée dans les soins oculaires restait "sur des bases fondamentales solides".

Bausch Health a scindé Bausch + Lomb pour en faire une société cotée en bourse en 2022, tout en conservant le contrôle. Un processus de vente potentiel s’est soldé par un échec en 2025.

Par ailleurs, Bausch + Lomb et Bausch Health prévoient de revoir à la hausse leurs prévisions pour 2026 concernant l’EBITDA ajusté, hors coûts de recherche et développement liés aux acquisitions, sur la base des résultats préliminaires du troisième trimestre. La prévision actuelle de Bausch + Lomb pour l’EBITDA ajusté de l’ensemble de l’exercice se situe entre 1,025 milliard et 1,075 milliard de dollars.