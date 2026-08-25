Bausch Lomb fait avancer deux projets phares de son portefeuille

Bausch Lomb a annoncé qu'il allait faire avancer deux projets après avoir récemment obtenu des résultats cliniques jugés prometteurs.

A la suite d'une étude de phase 2 menée avec succès auprès de 443 patients, le spécialiste canadien de l'ophtalmologie compte faire passer son collyre à double action en essais de phase 3, avec une évaluation du critère d'évaluation principal prévue au bout du 15ème jour des tests.

Dans un communiqué, le groupe basé dans l'Ontario estime que le profil de son candidat, qui présente un effet thérapeutique rapide, une charge médicamenteuse réduite et un schéma posologique simplifié, devrait lui permettre de démontrer une supériorité par rapport aux thérapies standards.

Parallèlement, dans le cadre de son programme sur la douleur de la surface oculaire, qui vise à évaluer le composé BL1332 chez des patients souffrant de douleurs consécutives à une kératectomie photoréfractive, des résultats positifs de phase 1b sont venus confirmer le mécanisme d'action et la poursuite du développement de la molécule.

Les résultats de l'étude de phase 2 sont attendus d'ici quelques mois.

Un potentiel cumulé de plus de 2 milliards de dollars

A en croire Bausch Lomb, le potentiel cumulé de ces deux projets pourrait dépasser les 2 milliards de dollars de ventes annuelles, sous réserve d'une future commercialisation.

Lors de sa journée d'investisseurs de novembre 2025, le groupe canadien avait évalué les ventes de son collyre à double action contre la sécheresse oculaire autour de 700 millions de dollars.

De son côté, le candidat BL1332, qui cible la douleur oculaire, affiche un potentiel de ventes pouvant atteindre environ 1,4 milliard de dollars, là encore en partant du principe de son homologation dans plusieurs indications.

A la Bourse de New York, l'action Bausch Lomb avançait de 0,3% mardi matin dans les premiers échanges suite à ces annonces.