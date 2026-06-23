Bath & Body Works s'associe à Ulta Beauty dans le but de stimuler ses ventes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Arriana McLymore

Les clients d’Ulta Beauty ULTA.O pourront bientôt se procurer les parfums emblématiques «

BBWI.N » de Bath & Body Works, ainsi que ses savons pour les mains et ses bougies, dans plus de 600 magasins à partir du 12 juillet, alors que les deux entreprises mettent en œuvre des plans de redressement prévoyant davantage de partenariats. Dans le cadre de la « Consumer First Formula » de Bath & Body Works, l’objectif est d’offrir aux clients davantage de possibilités de trouver les lotions et les bougies de la marque, tandis que la stratégie « Ulta Beauty Unleashed » vise à mettre en place davantage de partenariats avec des marques afin de stimuler la croissance des ventes.

* Ce partenariat permet aux magasins Ulta Beauty de proposer les brumes parfumées, crèmes pour le corps, savons pour les mains, bougies à trois mèches et désodorisants à brancher de Bath & Body Works.

* « Les parfums d’intérieur constituent un segment très important du secteur, et c’est un domaine dans lequel Ulta n’a pas encore beaucoup évolué; nous y voyons donc une réelle opportunité », a déclaré Daniel Heaf, directeur général de Bath & Body Works.

* Bath & Body Works a commencé à vendre ses produits sur Amazon.com en février, et cette plateforme de commerce en ligne aide Bath & Body Works à « attirer de nouveaux consommateurs vers la marque », a précisé M. Heaf.

* « Amazon, c’est avant tout la commodité », a déclaré M. Heaf. « Ulta Beauty, c’est la découverte, l’essai et l’expérience physique. Cela donne aux consommateurs la possibilité de voir la marque, de sentir les parfums et d’interagir avec la gamme de produits. »

* Lauren Brindley, directrice du merchandising et du numérique chez Ulta Beauty, a déclaré: « Nous voyons là une opportunité significative à exploiter pour mieux servir nos clients dans les catégories des parfums d’intérieur, des savons pour les mains, des lotions et des soins du corps de haute qualité, qui complètent à merveille notre gamme. »

* Selon son site web, Ulta Beauty commercialise actuellement d’autres marques de bougies, notamment NEST New York à 65 dollars et sa propre marque, Ulta Beauty Collection, à 20 dollars. Bath & Body Works vend quant à elle des bougies à 25 dollars.

* Il n’y a pas de date de fin fixée pour ce partenariat, a précisé M. Heaf.