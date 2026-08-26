Bath & Body Works prévoit une baisse plus importante que prévu de son chiffre d'affaires au 3e trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture des paragraphes 1 et 2, ajout des informations sur l'évolution du cours de l'action) par Sanskriti Shekhar et Danielle Kaye

Bath & Body Works BBWI.N a annoncé mercredi une baisse des ventes plus importante que prévu pour le trimestre en cours, alors que la marque de produits de soins personnels est confrontée à une faible fréquentation de ses magasins en cette phase initiale de redressement.

La société a revu à la hausse son objectif de bénéfice annuel, grâce aux remboursements de droits de douane ainsi qu'à la demande sur ses canaux numériques.

* L'action de la société a chuté d'environ 4 % dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse.

* À l'instar de nombreuses entreprises de biens de consommation, Bath & Body Works est en pleine restructuration, axée sur l'innovation produit et le renforcement de sa plateforme numérique sous la direction de son directeur général, Daniel Heaf.

* « Les progrès réalisés par (dans ses efforts de redressement), bien qu'encore précoce, n'ont pas encore suffi à compenser les changements observés dans l'ensemble de l'activité », a déclaré le directeur général Heaf à Reuters, ajoutant que la société constatait une baisse de la fréquentation de ses magasins et un ralentissement plus général de la fréquentation des centres commerciaux.

* Bath & Body Works a étendu sa distribution au-delà de ses propres magasins via des canaux tiers, notamment Amazon et un partenariat avec Ulta Beauty afin d'attirer une clientèle jeune et aisée.

* Le fabricant de cosmétiques Coty COTY.N a annoncé la semaine dernière que ses résultats pour le trimestre en cours seraient inférieurs aux attentes, les consommateurs se montrant plus sélectifs dans leurs dépenses et la hausse des prix du pétrole pesant également sur les résultats.

* Il prévoit une baisse de son chiffre d'affaires net au troisième trimestre comprise entre 2,5 % et 5 %, alors que les estimations tablaient sur une baisse de 2,9 %.

* Elle table sur un BPA ajusté compris entre 7 et 12 cents au troisième trimestre, alors que les analystes s'attendent à 26 cents.

* Bath & Body Works prévoit un bénéfice annuel ajusté compris entre 2,60 et 2,80 dollars par action, contre une prévision antérieure de 2,40 à 2,65 dollars par action.

* Elle a bénéficié d'environ 80 millions de dollars de remboursements de droits de douane au cours du deuxième trimestre.

* Hors cet effet, le bénéfice par action de la société s'est établi à 31 cents. Les analystes tablaient sur un bénéfice de 24 cents par action.

* Bath & Body Works a enregistré au deuxième trimestre un chiffre d'affaires de 1,51 milliard de dollars, dépassant légèrement les estimations des analystes qui s'élevaient à 1,50 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.