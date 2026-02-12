 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BAT va supprimer des emplois avec l’IA, Velo tire le bénéfice 2025
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 13:09

British American Tobacco BATS.L a annoncé jeudi un nouveau programme de productivité axé sur l'intelligence artificielle (IA) qui devrait entraîner des suppressions d'emplois.

Le fabricant des cigarettes Lucky Strike et Dunhill a par ailleurs fait état d'un bénéfice annuel en hausse, porté par les gains de parts de marché de ses sachets de nicotine Velo aux États-Unis et par la progression des ventes de ses nouveaux produits.

Le directeur financier par intérim, Javed Iqbal, a déclaré que le programme de productivité permettrait à BAT, qui commercialise des cigarettes, du tabac et d'autres produits à base de nicotine, de simplifier et d'automatiser ses opérations grâce aux outils d’analyse de données et d’IA.

"Cela aura un impact sur la taille de l'organisation", a-t-il ajouté lors d'une conférence téléphonique, tout en précisant qu'il était trop tôt pour dire combien de salariés seraient concernés.

A Londres en milieu de matinée, l'action, dont le cours a bondi de 46% sur l'année dernière, reculait de 1,8% à 43,48 livres (49,99 euros).

VELO NUMÉRO 2 AUX USA

Cette initiative de productivité intervient alors que Velo gagne du terrain aux États-Unis, un marché clé, face au Zyn de Philip Morris PM.N et à la marque On! d’Altria MO.N , notamment grâce à des teneurs en nicotine plus élevées et des prix plus bas.

Le directeur général Tadeu Marroco s’est dit très encouragé par les performances de Velo aux États-Unis, estimant que le produit disposait encore d’un fort potentiel de croissance.

Le chiffre d'affaires de BAT provenant des nouveaux produits a connu une croissance à deux chiffres au second semestre et de 7% pour l'année close en décembre. Le bénéfice par action ajusté a pour sa part augmenté de 3,4% à 340,5 pence.

Les nouvelles alternatives au tabac ont représenté 18,2% du chiffre d'affaires total de BAT en 2025, contre 17,5% en 2024.

(Shashwat Awasthi, Nithyashree R B et Emma Rumney, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ALTRIA GROUP
65,900 USD NYSE +2,34%
BRIT AMER TOBACC
4 309,000 GBX LSE -2,64%
PHILIP MRRS INT
186,255 USD NYSE +2,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank