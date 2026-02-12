BAT va supprimer des emplois avec l’IA, Velo tire le bénéfice 2025

British American Tobacco BATS.L a annoncé jeudi un nouveau programme de productivité axé sur l'intelligence artificielle (IA) qui devrait entraîner des suppressions d'emplois.

Le fabricant des cigarettes Lucky Strike et Dunhill a par ailleurs fait état d'un bénéfice annuel en hausse, porté par les gains de parts de marché de ses sachets de nicotine Velo aux États-Unis et par la progression des ventes de ses nouveaux produits.

Le directeur financier par intérim, Javed Iqbal, a déclaré que le programme de productivité permettrait à BAT, qui commercialise des cigarettes, du tabac et d'autres produits à base de nicotine, de simplifier et d'automatiser ses opérations grâce aux outils d’analyse de données et d’IA.

"Cela aura un impact sur la taille de l'organisation", a-t-il ajouté lors d'une conférence téléphonique, tout en précisant qu'il était trop tôt pour dire combien de salariés seraient concernés.

A Londres en milieu de matinée, l'action, dont le cours a bondi de 46% sur l'année dernière, reculait de 1,8% à 43,48 livres (49,99 euros).

VELO NUMÉRO 2 AUX USA

Cette initiative de productivité intervient alors que Velo gagne du terrain aux États-Unis, un marché clé, face au Zyn de Philip Morris PM.N et à la marque On! d’Altria MO.N , notamment grâce à des teneurs en nicotine plus élevées et des prix plus bas.

Le directeur général Tadeu Marroco s’est dit très encouragé par les performances de Velo aux États-Unis, estimant que le produit disposait encore d’un fort potentiel de croissance.

Le chiffre d'affaires de BAT provenant des nouveaux produits a connu une croissance à deux chiffres au second semestre et de 7% pour l'année close en décembre. Le bénéfice par action ajusté a pour sa part augmenté de 3,4% à 340,5 pence.

Les nouvelles alternatives au tabac ont représenté 18,2% du chiffre d'affaires total de BAT en 2025, contre 17,5% en 2024.

(Shashwat Awasthi, Nithyashree R B et Emma Rumney, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)