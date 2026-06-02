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BAT confirme ses objectifs 2026, le marché espérait mieux
information fournie par AOF 02/06/2026 à 10:01

(Zonebourse.com) - Le groupe de tabac estime être "clairement en bonne voie" pour atteindre ses objectifs annuels. Porté par la solidité de ses activités aux Etats-Unis et par l'accélération de ses produits de nouvelle génération, BAT a relevé ses attentes de croissance pour cette activité en 2026. Les investisseurs étaient visiblement plus ambitieux : le titre abandonne 3,3% à Londres.

British American Tobacco (BAT) a publié une mise à jour d'activité avant ses résultats semestriels, confirmant que ses objectifs 2026 restent inchangés malgré un environnement concurrentiel toujours exigeant. Si le groupe n'a pas communiqué de nouveau résultat net, de BPA, de chiffre d'affaires, d'EBITDA ou de free cash flow pour la période, il a profité de cette mise à jour pour confirmer ses perspectives annuelles.

La principale information concerne les "New Categories" (vapotage, nicotine orale moderne et produits chauffés). BAT anticipe désormais une croissance du chiffre d'affaires de cette activité de l'ordre de 15 à 17% ("mid-teens") au premier semestre comme sur l'ensemble de l'exercice 2026, contre une prévision précédente de croissance de 10 à 13% environ. Cette amélioration est principalement portée par Velo dans la nicotine orale moderne et par Vuse dans le vapotage.

Aux Etats-Unis, premier marché du groupe, BAT continue d'enregistrer une croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice opérationnel ajusté, soutenue à la fois par les cigarettes traditionnelles, les sachets de nicotine Velo et les produits de vapotage Vuse. La direction précise toutefois que la performance sera davantage concentrée sur le premier semestre en raison d'une base de comparaison plus exigeante au second semestre.

Dans les autres régions, la dynamique reste contrastée. La zone AME (Amériques et Europe) affiche une activité résiliente, tandis que la région APMEA (Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) progresse plus lentement qu'attendu. BAT prévoit néanmoins une amélioration séquentielle de cette dernière au cours de l'année, contribuant à une performance plus favorable au second semestre.

Le groupe souligne également la poursuite de l'amélioration de la contribution des nouvelles catégories à la rentabilité, grâce à la croissance de la nicotine orale moderne et du vapotage. Par ailleurs, BAT vise toujours une conversion du résultat opérationnel en flux de trésorerie supérieure à 95% et prévoit de ramener son ratio d'endettement net ajusté sur EBITDA ajusté dans une fourchette de 2 à 2,5 fois d'ici la fin de l'année.

A moyen terme, le groupe continue de viser le bas de ses fourchettes de croissance, soit une progression du chiffre d'affaires de 3 à 5%, une hausse du bénéfice opérationnel ajusté de 4 à 6% et une croissance du BPA dilué ajusté de 5 à 8% à taux de change constants.

A la suite de cette publication, Hélènes Coumes, en charge du dossier pour AlphaValue, anticipe une légère réaction négative du titre aujourd'hui, après la confirmation des prévisions 2026. Le marché lui donne raison : le titre recule de 3,3%.

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