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BAT approfondit ses relations avec ITC Infotech
information fournie par Zonebourse 12/08/2026 à 13:47
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ITC Infotech fait part d'un accord technologique pluriannuel avec British American Tobacco (BAT), accord qui "accélérera la transformation du paysage technologique de BAT pour stimuler l'innovation grâce à l'IA, renforcer les compétences et améliorer l'efficacité".

Dans le cadre de ce partenariat élargi, la société de services et de solutions technologiques, filiale du groupe indien ITC Limited, fournira des services technologiques au géant britannique du tabac en Pologne, en Roumanie et en Inde.

ITC Infotech continuera également de collaborer avec BAT pour étendre les capacités du tout nouveau BAT Future Capabilities Centre en Inde, tout en soutenant les pôles technologiques existants du groupe en Malaisie et au Mexique.

Ce nouvel accord stratégique renforcera un partenariat déjà bien établi entre ITC Infotech et BAT, en simplifiant la fourniture de services technologiques de bout en bout et en améliorant la rapidité, l'efficacité et la qualité du service.

Dans le cadre de cet accord, ITC Infotech renforcera sa présence et ses capacités locales en Europe, qui seront stratégiquement redéployées au fil du temps afin de soutenir la croissance continue dans la région.

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