BASTIDE : 2026.01.06 - BCM - bilan S2 contrat liquidité 2025
06/01/2026

BASTIDE LE CONFORT MEDICAL

Société anonyme au capital de 3.360.847,05 €

Siège social : 12 Avenue de la Dame - 30132 CAISSARGUES

305 635 039 RCS NIMES

Bilan du second semestre civil du contrat de liquidité

contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Titre concerné : BASTIDE LE CONFORT MEDICAL (ISIN : FR0000035370)

Marché concerné : Euronext Paris

Au titre du contrat de liquidité confié par la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 2 748
  • Solde en espèces : 19 319,86 €

Au cours du 2 ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 27 465 titres 725 267,71 € 1 160 transactions
VENTE 26 163 titres 691 152,03 € 1 111 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 1 446
  • Solde en espèces : 53 379,44 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d'actions : 2 427
  • Solde en espèces : 62 257,79 €

ANNEXE

Achats Ventes
Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 1 160 27 465 725 267,71 1 111 26 163 691 152,03
01/07/2025 1 30 942 9 107 3380,1
02/07/2025 23 558 17590,17 5 135 4281,26
03/07/2025 5 106 3288,1 20 293 9212,86
04/07/2025 12 181 5671,2 2 31 976,8
07/07/2025 0 0 0 18 360 11448,65
08/07/2025 15 292 9218,21 14 366 11647,66
09/07/2025 0 0 0 12 198 6385,1
10/07/2025 3 27 892,1 8 107 3523,8
11/07/2025 24 733 23898,07 9 357 11665,12
14/07/2025 7 168 5444,34 3 66 2150,8
15/07/2025 19 305 9838,51 6 83 2693,6
16/07/2025 18 416 13134,2 7 145 4600,75
17/07/2025 4 142 4465,6 11 334 10552,1
18/07/2025 0 0 0 9 173 5439
21/07/2025 11 236 7298,39 4 82 2556,1
22/07/2025 6 226 6893,61 8 280 8606
23/07/2025 0 132 4057,4 0 297 9260,7
24/07/2025 9 168 5237 11 230 7199,99
25/07/2025 18 267 8331,49 4 191 5969,49
28/07/2025 11 164 5104,4 6 159 4975,6
29/07/2025 1 20 624 8 177 5528,9
30/07/2025 19 308 9526,29 3 139 4318,9
31/07/2025 12 287 8849,19 7 176 5494,1
01/08/2025 17 198 5935,21 0 0 0
04/08/2025 13 370 10843,74 7 321 9551,8
05/08/2025 0 0 0 20 452 13264,89
06/08/2025 5 160 4686,26 5 57 1677,25
07/08/2025 4 90 2617 5 70 2048,5
08/08/2025 4 104 3002,6 1 16 461,6
11/08/2025 14 111 3196,44 0 0 0
12/08/2025 19 314 8932,11 1 20 560
13/08/2025 1 20 554 13 355 9881,25
14/08/2025 10 286 7948,31 4 132 3681,8
15/08/2025 6 150 4159,01 4 92 2557,4
18/08/2025 5 65 1796,75 9 225 6226,7
19/08/2025 1 20 554 5 205 5704,74
20/08/2025 3 140 3872,69 0 0 0
21/08/2025 5 100 2744,3 12 245 6789
22/08/2025 0 0 0 12 213 5954,8
25/08/2025 13 310 8882,74 14 418 12023,31
26/08/2025 22 502 14045,91 0 0 0
27/08/2025 18 307 8289,49 0 0 0
28/08/2025 1 10 266,5 10 195 5202,5
29/08/2025 11 337 8867,01 6 82 2185,55
01/09/2025 23 505 13008,09 11 364 9320
02/09/2025 22 539 13668,12 11 227 5576,55
03/09/2025 10 273 6761,01 26 790 19696,83
04/09/2025 0 0 0 9 325 8254,25
05/09/2025 31 912 23012,22 29 871 22427,81
08/09/2025 10 305 7293,16 6 190 4586,51
09/09/2025 25 612 14450,48 0 0 0
10/09/2025 5 75 1817,6 23 622 14933,35
11/09/2025 12 264 6607,89 33 810 20370,37
12/09/2025 18 465 12024,44 26 367 9603,58
15/09/2025 15 313 7959,59 6 188 4853,5
16/09/2025 33 642 15810,34 4 221 5515,81
17/09/2025 7 107 2607,3 18 318 7815,71
18/09/2025 0 0 0 24 308 7717,86
19/09/2025 7 56 1411,2 23 350 9020,24
22/09/2025 29 683 17358,17 2 50 1276,25
23/09/2025 1 30 751,5 8 149 3751,3
24/09/2025 13 292 7267,09 2 125 3133,75
25/09/2025 14 302 7378,1 0 0 0
26/09/2025 6 125 3003,5 11 237 5708,6
29/09/2025 3 52 1253,2 22 461 11110,1
30/09/2025 1 50 1245 19 555 13783,43
01/10/2025 3 61 1535,2 14 70 1772,45
02/10/2025 14 357 8924,86 3 62 1573,7
03/10/2025 12 308 7651,15 13 161 4016
06/10/2025 11 364 8878,62 8 155 3816,01
07/10/2025 4 75 1782,5 9 130 3099,5
08/10/2025 1 50 1180 14 420 10093,99
09/10/2025 2 48 1166 10 175 4299,4
10/10/2025 17 382 9359,76 4 145 3586,4
13/10/2025 12 157 3839,36 6 164 4023,71
14/10/2025 4 258 6257,61 2 51 1234,5
15/10/2025 6 189 4588,26 15 406 9883,95
16/10/2025 12 345 8344 5 55 1333,75
17/10/2025 8 302 7185,79 3 165 3927
20/10/2025 3 43 1033,2 11 296 7134,25
21/10/2025 7 110 2621,5 13 140 3351,5
22/10/2025 11 293 7011,31 11 247 5965,4
23/10/2025 2 40 970 23 440 10820,48
24/10/2025 0 302 7243,26 0 320 7699,49
27/10/2025 5 223 5572,06 18 458 11517,05
28/10/2025 13 436 11251,24 0 0 0
29/10/2025 12 401 10106,28 0 0 0
30/10/2025 3 244 6031,19 4 42 1052,1
31/10/2025 1 11 268,4 7 358 8814,28
03/11/2025 8 190 4699,99 9 199 4948,29
04/11/2025 11 304 7411,61 1 2 48,4
05/11/2025 2 71 1704 14 433 10553,12
06/11/2025 17 349 8492,98 0 0 0
07/11/2025 11 115 2775,76 7 116 2811,29
10/11/2025 5 151 3679,95 8 224 5492,39
11/11/2025 1 1 24,5 4 160 3943,01
12/11/2025 1 13 326,3 19 312 7858
13/11/2025 15 184 4654,35 10 178 4520,81
14/11/2025 0 0 0 12 188 4857,9
17/11/2025 5 177 4634,69 0 0 0
18/11/2025 10 225 5804,64 19 428 11156,89
19/11/2025 13 277 7085,66 5 42 1097,4
20/11/2025 0 0 0 2 20 508
21/11/2025 11 157 3948,25 0 0 0
24/11/2025 0 0 0 11 144 3613,8
25/11/2025 20 216 5417,69 2 62 1566,2
26/11/2025 0 0 0 9 200 5036
27/11/2025 0 0 0 12 198 5128,4
28/11/2025 11 238 6194,9 4 75 1968
01/12/2025 7 173 4451,2 0 0 0
02/12/2025 0 0 0 9 186 4804,01
03/12/2025 4 90 2334 6 168 4385,1
04/12/2025 6 191 4982,01 0 0 0
05/12/2025 0 398 10243,8 0 0 0
08/12/2025 13 470 11840,99 0 0 0
09/12/2025 21 382 9383,33 2 60 1464
10/12/2025 2 10 244 8 175 4276,49
11/12/2025 0 0 0 15 369 9035,04
12/12/2025 0 0 0 6 358 8955,33
15/12/2025 12 260 6482,01 0 0 0
16/12/2025 12 197 4839,9 0 0 0
17/12/2025 4 90 2191 19 338 8291,71
18/12/2025 7 33 811,15 1 1 24,7
19/12/2025 3 60 1467 4 165 4049
22/12/2025 20 313 7648,41 17 328 8037,31
23/12/2025 9 365 8908,59 8 263 6443,16
24/12/2025 25 750 18005,78 2 24 584,4
29/12/2025 1 20 471 32 667 16143,27
30/12/2025 19 410 10009,41 16 508 12441,43
31/12/2025 16 624 15110,97 0 0 0

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mJxwZZ1tl2+bnXGdlJqYa2GVa5lkl5GXbmLIm2ZoYpeWmHCRmZiSmsicZnJmnWVv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95809-2026.01.06-bcm-bilan-s2-contrat-liquidite-2025.doc.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Valeurs associées

BASTIDE LE CONFORT MED.
24,8500 EUR Euronext Paris +2,26%
© Actusnews.

