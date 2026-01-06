BASTIDE : 2026.01.06 - BCM - bilan S2 contrat liquidité 2025

BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
Société anonyme au capital de 3.360.847,05 €
Siège social : 12 Avenue de la Dame - 30132 CAISSARGUES
305 635 039 RCS NIMES
Bilan du second semestre civil du contrat de liquidité
contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Titre concerné : BASTIDE LE CONFORT MEDICAL (ISIN : FR0000035370)
Marché concerné : Euronext Paris
Au titre du contrat de liquidité confié par la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 2 748
- Solde en espèces : 19 319,86 €
Au cours du 2 ème semestre 2025, il a été négocié un total de :
|ACHAT
|27 465 titres
|725 267,71 €
|1 160 transactions
|VENTE
|26 163 titres
|691 152,03 €
|1 111 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 1 446
- Solde en espèces : 53 379,44 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 2 427
- Solde en espèces : 62 257,79 €
ANNEXE
|Achats
|Ventes
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|
Capitaux en
EUR
|TOTAL
|1 160
|27 465
|725 267,71
|1 111
|26 163
|691 152,03
|01/07/2025
|1
|30
|942
|9
|107
|3380,1
|02/07/2025
|23
|558
|17590,17
|5
|135
|4281,26
|03/07/2025
|5
|106
|3288,1
|20
|293
|9212,86
|04/07/2025
|12
|181
|5671,2
|2
|31
|976,8
|07/07/2025
|0
|0
|0
|18
|360
|11448,65
|08/07/2025
|15
|292
|9218,21
|14
|366
|11647,66
|09/07/2025
|0
|0
|0
|12
|198
|6385,1
|10/07/2025
|3
|27
|892,1
|8
|107
|3523,8
|11/07/2025
|24
|733
|23898,07
|9
|357
|11665,12
|14/07/2025
|7
|168
|5444,34
|3
|66
|2150,8
|15/07/2025
|19
|305
|9838,51
|6
|83
|2693,6
|16/07/2025
|18
|416
|13134,2
|7
|145
|4600,75
|17/07/2025
|4
|142
|4465,6
|11
|334
|10552,1
|18/07/2025
|0
|0
|0
|9
|173
|5439
|21/07/2025
|11
|236
|7298,39
|4
|82
|2556,1
|22/07/2025
|6
|226
|6893,61
|8
|280
|8606
|23/07/2025
|0
|132
|4057,4
|0
|297
|9260,7
|24/07/2025
|9
|168
|5237
|11
|230
|7199,99
|25/07/2025
|18
|267
|8331,49
|4
|191
|5969,49
|28/07/2025
|11
|164
|5104,4
|6
|159
|4975,6
|29/07/2025
|1
|20
|624
|8
|177
|5528,9
|30/07/2025
|19
|308
|9526,29
|3
|139
|4318,9
|31/07/2025
|12
|287
|8849,19
|7
|176
|5494,1
|01/08/2025
|17
|198
|5935,21
|0
|0
|0
|04/08/2025
|13
|370
|10843,74
|7
|321
|9551,8
|05/08/2025
|0
|0
|0
|20
|452
|13264,89
|06/08/2025
|5
|160
|4686,26
|5
|57
|1677,25
|07/08/2025
|4
|90
|2617
|5
|70
|2048,5
|08/08/2025
|4
|104
|3002,6
|1
|16
|461,6
|11/08/2025
|14
|111
|3196,44
|0
|0
|0
|12/08/2025
|19
|314
|8932,11
|1
|20
|560
|13/08/2025
|1
|20
|554
|13
|355
|9881,25
|14/08/2025
|10
|286
|7948,31
|4
|132
|3681,8
|15/08/2025
|6
|150
|4159,01
|4
|92
|2557,4
|18/08/2025
|5
|65
|1796,75
|9
|225
|6226,7
|19/08/2025
|1
|20
|554
|5
|205
|5704,74
|20/08/2025
|3
|140
|3872,69
|0
|0
|0
|21/08/2025
|5
|100
|2744,3
|12
|245
|6789
|22/08/2025
|0
|0
|0
|12
|213
|5954,8
|25/08/2025
|13
|310
|8882,74
|14
|418
|12023,31
|26/08/2025
|22
|502
|14045,91
|0
|0
|0
|27/08/2025
|18
|307
|8289,49
|0
|0
|0
|28/08/2025
|1
|10
|266,5
|10
|195
|5202,5
|29/08/2025
|11
|337
|8867,01
|6
|82
|2185,55
|01/09/2025
|23
|505
|13008,09
|11
|364
|9320
|02/09/2025
|22
|539
|13668,12
|11
|227
|5576,55
|03/09/2025
|10
|273
|6761,01
|26
|790
|19696,83
|04/09/2025
|0
|0
|0
|9
|325
|8254,25
|05/09/2025
|31
|912
|23012,22
|29
|871
|22427,81
|08/09/2025
|10
|305
|7293,16
|6
|190
|4586,51
|09/09/2025
|25
|612
|14450,48
|0
|0
|0
|10/09/2025
|5
|75
|1817,6
|23
|622
|14933,35
|11/09/2025
|12
|264
|6607,89
|33
|810
|20370,37
|12/09/2025
|18
|465
|12024,44
|26
|367
|9603,58
|15/09/2025
|15
|313
|7959,59
|6
|188
|4853,5
|16/09/2025
|33
|642
|15810,34
|4
|221
|5515,81
|17/09/2025
|7
|107
|2607,3
|18
|318
|7815,71
|18/09/2025
|0
|0
|0
|24
|308
|7717,86
|19/09/2025
|7
|56
|1411,2
|23
|350
|9020,24
|22/09/2025
|29
|683
|17358,17
|2
|50
|1276,25
|23/09/2025
|1
|30
|751,5
|8
|149
|3751,3
|24/09/2025
|13
|292
|7267,09
|2
|125
|3133,75
|25/09/2025
|14
|302
|7378,1
|0
|0
|0
|26/09/2025
|6
|125
|3003,5
|11
|237
|5708,6
|29/09/2025
|3
|52
|1253,2
|22
|461
|11110,1
|30/09/2025
|1
|50
|1245
|19
|555
|13783,43
|01/10/2025
|3
|61
|1535,2
|14
|70
|1772,45
|02/10/2025
|14
|357
|8924,86
|3
|62
|1573,7
|03/10/2025
|12
|308
|7651,15
|13
|161
|4016
|06/10/2025
|11
|364
|8878,62
|8
|155
|3816,01
|07/10/2025
|4
|75
|1782,5
|9
|130
|3099,5
|08/10/2025
|1
|50
|1180
|14
|420
|10093,99
|09/10/2025
|2
|48
|1166
|10
|175
|4299,4
|10/10/2025
|17
|382
|9359,76
|4
|145
|3586,4
|13/10/2025
|12
|157
|3839,36
|6
|164
|4023,71
|14/10/2025
|4
|258
|6257,61
|2
|51
|1234,5
|15/10/2025
|6
|189
|4588,26
|15
|406
|9883,95
|16/10/2025
|12
|345
|8344
|5
|55
|1333,75
|17/10/2025
|8
|302
|7185,79
|3
|165
|3927
|20/10/2025
|3
|43
|1033,2
|11
|296
|7134,25
|21/10/2025
|7
|110
|2621,5
|13
|140
|3351,5
|22/10/2025
|11
|293
|7011,31
|11
|247
|5965,4
|23/10/2025
|2
|40
|970
|23
|440
|10820,48
|24/10/2025
|0
|302
|7243,26
|0
|320
|7699,49
|27/10/2025
|5
|223
|5572,06
|18
|458
|11517,05
|28/10/2025
|13
|436
|11251,24
|0
|0
|0
|29/10/2025
|12
|401
|10106,28
|0
|0
|0
|30/10/2025
|3
|244
|6031,19
|4
|42
|1052,1
|31/10/2025
|1
|11
|268,4
|7
|358
|8814,28
|03/11/2025
|8
|190
|4699,99
|9
|199
|4948,29
|04/11/2025
|11
|304
|7411,61
|1
|2
|48,4
|05/11/2025
|2
|71
|1704
|14
|433
|10553,12
|06/11/2025
|17
|349
|8492,98
|0
|0
|0
|07/11/2025
|11
|115
|2775,76
|7
|116
|2811,29
|10/11/2025
|5
|151
|3679,95
|8
|224
|5492,39
|11/11/2025
|1
|1
|24,5
|4
|160
|3943,01
|12/11/2025
|1
|13
|326,3
|19
|312
|7858
|13/11/2025
|15
|184
|4654,35
|10
|178
|4520,81
|14/11/2025
|0
|0
|0
|12
|188
|4857,9
|17/11/2025
|5
|177
|4634,69
|0
|0
|0
|18/11/2025
|10
|225
|5804,64
|19
|428
|11156,89
|19/11/2025
|13
|277
|7085,66
|5
|42
|1097,4
|20/11/2025
|0
|0
|0
|2
|20
|508
|21/11/2025
|11
|157
|3948,25
|0
|0
|0
|24/11/2025
|0
|0
|0
|11
|144
|3613,8
|25/11/2025
|20
|216
|5417,69
|2
|62
|1566,2
|26/11/2025
|0
|0
|0
|9
|200
|5036
|27/11/2025
|0
|0
|0
|12
|198
|5128,4
|28/11/2025
|11
|238
|6194,9
|4
|75
|1968
|01/12/2025
|7
|173
|4451,2
|0
|0
|0
|02/12/2025
|0
|0
|0
|9
|186
|4804,01
|03/12/2025
|4
|90
|2334
|6
|168
|4385,1
|04/12/2025
|6
|191
|4982,01
|0
|0
|0
|05/12/2025
|0
|398
|10243,8
|0
|0
|0
|08/12/2025
|13
|470
|11840,99
|0
|0
|0
|09/12/2025
|21
|382
|9383,33
|2
|60
|1464
|10/12/2025
|2
|10
|244
|8
|175
|4276,49
|11/12/2025
|0
|0
|0
|15
|369
|9035,04
|12/12/2025
|0
|0
|0
|6
|358
|8955,33
|15/12/2025
|12
|260
|6482,01
|0
|0
|0
|16/12/2025
|12
|197
|4839,9
|0
|0
|0
|17/12/2025
|4
|90
|2191
|19
|338
|8291,71
|18/12/2025
|7
|33
|811,15
|1
|1
|24,7
|19/12/2025
|3
|60
|1467
|4
|165
|4049
|22/12/2025
|20
|313
|7648,41
|17
|328
|8037,31
|23/12/2025
|9
|365
|8908,59
|8
|263
|6443,16
|24/12/2025
|25
|750
|18005,78
|2
|24
|584,4
|29/12/2025
|1
|20
|471
|32
|667
|16143,27
|30/12/2025
|19
|410
|10009,41
|16
|508
|12441,43
|31/12/2025
|16
|624
|15110,97
|0
|0
|0
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95809-2026.01.06-bcm-bilan-s2-contrat-liquidite-2025.doc.pdf
