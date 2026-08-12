Basket-ball : Iger et Kushner s'apprêtent à racheter les Lakers pour 12 milliards de dollars, selon ESPN

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Joshua Kushner et Bob Iger sont en passe d'acquérir les Lakers de Los Angeles pour plus de 12 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction record, a rapporté mercredi ESPN, citant des sources proches du dossier.

Le milliardaire Mark Walter a acquis l'année dernière une participation majoritaire dans cette équipe de la NBA dans le cadre d'une transaction qui valorisait le club à 10 milliards de dollars; cette transaction n'avait été approuvée par le conseil d'administration qu'en octobre.

Reuters n’a pas pu joindre immédiatement les Lakers pour obtenir leurs commentaires.

Cette nouvelle intervient quelques semaines après que Joshua Kushner est devenu une figure clé d’une polémique liée à une opération de capital-investissement qui a secoué la FIFA, l’instance dirigeante du football mondial, alors que celle-ci avait annoncé le mois dernier son intention de créer une filiale chargée d’organiser la Coupe du monde.

La FIFA avait prévu de céder des participations minoritaires, pour une valorisation de 20 milliards de dollars, à Thrive Capital, la société de Kushner, une initiative qui a suscité un tollé général et mis en péril la position du président de la FIFA, Gianni Infantino.

Iger, l'ancien directeur général de la Walt Disney Company, avait auparavant acquis une participation majoritaire dans l'équipe de la NWSL, l'Angel City FC.