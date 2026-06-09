BASF va se concentrer sur la création de valeur alors qu'elle perd sa place de numéro un

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Patricia Weiss

BASF BASFn.DE ne cherchera pas à défendre sa place de leader, qu'elle occupe depuis des années parmi les plus grandes entreprises chimiques mondiales en termes de chiffre d'affaires, mais se concentrera plutôt sur la création de valeur dans un contexte de bouleversements et de changements sans précédent dans le secteur, a déclaré le président du directoire du groupe allemand.

* “La taille en soi n'est pas un objectif pour nous”, a déclaré le président du directoire Markus Kamieth aux journalistes lundi soir.

* “Nous ne serons peut-être plus les plus grands au monde – d’autres nous dépasseront en termes de taille pure –, mais nous resterons l’une des entreprises les plus valorisées de notre secteur”, a déclaré le président du directoire

* M. Kamieth a déclaré que l'environnement commercial était le plus difficile depuis au moins 25 ans, le rapport de force industriel mondial étant en train de changer

* L’année dernière, le chiffre d’affaires du groupe BASF, qui s’élevait à 59,7 milliards d’euros (68,9 milliards de dollars), était pratiquement au coude à coude avec celui de la division chimique de la société chinoise Sinopec

600028.SS , qui affichait un chiffre d’affaires d’exploitation de 464 milliards de yuans (68,5 milliards de dollars)

* Parmi les plus grands acteurs mondiaux de l'industrie chimique, le concurrent américain Dow DOW.N a enregistré un chiffre d'affaires de 40 milliards de dollars en 2025, tandis que la division raffinage, produits chimiques et nouveaux matériaux de PetroChina 601857.SS a déclaré un chiffre d'affaires combiné de 1.078 milliards de yuans (159,18 milliards de dollars)

* Kamieth a souligné les difficultés rencontrées par BASF pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre en Europe: “La transition écologique est techniquement faisable. Mais la rendre économiquement viable est une tâche extrêmement difficile”