BASF: réorganisation opérationnelle et dividende réduit

(CercleFinance.com) - Le groupe chimique allemand BASF, à la recherche d'un nouveau souffle depuis quelques mois, a officialisé jeudi un plan de réorganisation ainsi que son intention de réduire son dividende de 33%.



Dans un communiqué, BASF indique qu'il ne versera plus qu'un dividende annuel de 2,25 euros par action à compter de l'an prochain, contre 3,40 euros jusqu'ici, soit l'équivalent d'une distribution totale de deux milliards d'euros par an.



En plus de ce coupon - devant représenter une distribution totale de huit milliards d'euros à ses actionnaires sur la période 2025-2028 - viendront s'ajouter des rachats d'actions qui devraient avoisiner quatre milliards d'euros, souligne l'entreprise.



Au niveau stratégique, BASF a annoncé que ses activités dans la chimie, les matériaux, les solutions industrielles, la nutrition et la santé seraient désormais considérées comme des 'métiers de coeur'.



A l'inverse, ses activités de catalyseurs environnementaux de matériaux pour les batteries, d'enduits et de protection agricole sont, elles, appelées à devenir des entités indépendantes.



Markus Kamieth, le président du directoire, explique vouloir faire du groupe de chimie un partenaire aidant ses clients à préparer leur 'transformation verte' et créer de la valeur à partir des activités qui seront abandonnées.



BASF, qui s'est déjà séparé cette année de ses activités pétro-gazières pour deux milliards d'euros, indique d'ores et déjà préparer la cession de sa division de peintures décoratives au Brésil.



En Bourse de Francfort, l'action cédait plus de 2,7% dans le sillage de ces annonces, accusant de loin la plus forte baisse de l'indice DAX.





Valeurs associées BASF 44,34 EUR XETRA -2,18%