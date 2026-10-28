BASF relève à nouveau sa prévision de bénéfice récurrent 2026

Le groupe chimique allemand BASF

BASFn.DE a rehaussé mercredi ses prévisions pour 2026 pour la deuxième fois cette année, après un résultat opérationnel du troisième trimestre supérieur aux attentes, les fournisseurs européens de produits chimiques bénéficiant d'une hausse de la demande liée à la guerre en Iran.

La fermeture du détroit d’Ormuz s’est avérée être une aubaine inattendue pour les entreprises chimiques allemandes, les perturbations de l’approvisionnement en provenance du Moyen-Orient ayant fait grimper la demande locale, ce qui a redonné de l’élan à ce secteur en difficulté, alors même que les prix de l’énergie s’envolent.

BASF a déclaré s'attendre à ce que son résultat opérationnel ajusté se situe entre 7,4 et 7,8 milliards d'euros cette année, contre une fourchette de 6,9 à 7,7 milliards d'euros qu'il avait annoncée en juillet.

Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 16,4 milliards d’euros au troisième trimestre, dépassant de près de 5% les prévisions des analystes selon un sondage réalisé par BASF, grâce à une hausse des prix destinée à compenser les coûts énergétiques et, dans une moindre mesure, à une augmentation des volumes.

L'activité agricole, que BASF prévoit de coter à la Bourse de Francfort, a fait figure d'exception, enregistrant une chute de 20% de son chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière.

Le groupe prévoit d’introduire en bourse sa branche agricole d’ici mi-2027. Cette unité est en concurrence, dans les secteurs des semences et des pesticides, avec Bayer BAYGn.DE , Corteva

CTVA.N et la société chinoise Syngenta.

(Tristan Veyet à Gdansk, Patricia Weiss à Francfort; version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)