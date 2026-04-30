BASF: rebond du bénéfice net début 2026 mais les prix bas pèsent toujours

( AFP / DANIEL ROLAND )

Le géant allemand de la chimie BASF a enregistré au début de l'année une hausse de son bénéfice net, mais ses ventes restent plombées par les prix bas et les effets de change, en pleine incertitude liée à la guerre au Moyen-Orient.

Entre janvier et mars, le bénéfice net du groupe a augmenté de 14,8% sur un an pour s'élever à 927 millions d'euros, selon un communiqué publié jeudi, dépassant les attentes des analystes sondés par Factset.

En revanche, le chiffre d'affaires de BASF a chuté de 3% au premier trimestre, à 16 milliards d'euros.

Cela s'explique principalement par des effets de change défavorables de 100 millions d'euros, liés au dollar américain et au renminbi chinois, et à la baisse des prix de ses produits.

Cette dernière est due à des surcapacités mondiales provoquées par la Chine, problème principal de la chimie européenne qui doit aussi composer avec des prix de l'énergie élevés.

Au sein du groupe en pleine restructuration, seule la branche de technologies de surface a enregistré un bond de ses ventes, de 9,9% sur un an, car ses prix ont grimpé pour compenser le renchérissement des métaux précieux, explique le communiqué.

Au premier trimestre, l'activité du groupe de Ludwigshafen (ouest) a par ailleurs été "influencée de manière significative par le conflit au Moyen-Orient", mais les prévisions sont pour le moment maintenues.

En mars, BASF avait augmenté d'environ 30% les prix de certains de ses produits industriels en Europe, conséquence de l'envolée des coûts de l'énergie et des matières premières après la fermeture du détroit d'Hormuz.

Le premier trimestre 2026 a aussi été marqué par l'inauguration du nouveau site de Zhanjiang, en Chine, plus important investissement de l'histoire du groupe.

En conséquence, l'activité de BASF en Chine représente désormais 15,7% des ventes totales, 3 points de pourcentage de plus sur un an et désormais quasiment au niveau du chiffre d'affaires en Allemagne, qui poursuit lui son déclin.