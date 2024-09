Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: inaugure une nouvelle usine de production à Anvers information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 10:07









(CercleFinance.com) - BASF annonce l'inauguration d'une nouvelle usine de production d'alkyléthanolamines à grande échelle sur son site Verbund à Anvers, Belgique.



Cet investissement augmente la capacité mondiale de production de BASF de près de 30 %, atteignant 140 000 tonnes par an.



L'usine servira à répondre à la demande croissante d'alkyléthanolamines, utilisées dans le traitement des gaz, l'industrie des revêtements et les produits comme les adoucissants textiles.







