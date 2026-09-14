BASF désigne des banques en vue de l'introduction en bourse prévue de sa division agricole

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(Ajoute des précisions au paragraphe 2, ainsi que le contexte aux paragraphes 3 et 4)

BASF BASFn.DE a annoncé lundi avoir mandaté Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs et J.P. Morgan en tant que coordinateurs mondiaux pour l'introduction en bourse prévue de son activité Agricultural Solutions.

Le groupe chimique allemand vise à être prêt pour une introduction en bourse de cette division d’ici mi-2027, mais aucune décision définitive n’a encore été prise concernant la mise en œuvre ou le calendrier, a-t-il ajouté.

BASF a déclaré en novembre qu’elle envisageait la Bourse de Francfort comme lieu de cotation de cette division, qui est en concurrence dans les secteurs des semences et des pesticides avec Bayer BAYGn.DE , Corteva CTVA.N et la société chinoise Syngenta.

Cette cotation s’inscrit dans le cadre d’un plande restructuration plus large mis en place par le directeur général Markus Kamieth afin de réorganiser l’entreprise et de réduire les coûts.