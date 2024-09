Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: dans le haut du DAX, Jefferies passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 17:12









(CercleFinance.com) - Le titre BASF s'adjuge l'une des plus fortes hausses de l'indice DAX vendredi à la Bourse de Francfort suite à un relèvement de conseil des analystes de Jefferies, passés à l'achat sur la valeur.



Peu avant 17h00, l'action du groupe de chimie allemand grimpe de 2,6%, alors que le DAX prend autour de 0,7% au même moment.



Dans une note de recherche, les équipes de Jefferies disent avoir noté une certaine amélioration dans l'exposition du groupe aux écarts (spreads) sur les produits chimiques dans l'amont après les plus bas de 20 ans touchés pendant l'été.



Cette dynamique, conjuguée à l'amélioration des volumes, va dans le sens de l'atteinte du bas de la fourchette des objectifs que BASF s'est donné pour cette année, poursuit le bureau d'études.



Avec un titre affichant un rendement du dividende de l'ordre de 8%, Jefferies juge que le potentiel baissier du titre est désormais limité.



Pour l'intermédiaire, le plus grand défi qui attend Markus Kamieth, le nouveau directeur général, va consister à insuffler un regain de confiance sur l'activité et à la stratégie du groupe lors des journées d'investisseurs qui se tiendront les 26 et 27 septembre.



Son objectif de cours ressort à 43 euros.





Valeurs associées BASF 43,68 EUR XETRA +2,30%