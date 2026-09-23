Basecamp, une start-up spécialisée dans le développement de médicaments grâce à l'IA, est désormais valorisée à 800 millions de dollars après une levée de fonds de 140 millions de dollars

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par Puyaan Singh

Basecamp Research a annoncé mercredi avoir levé 140 millions de dollars lors d'un tour de table de série C, valorisant ainsi cette entreprise spécialisée dans le développement de médicaments basés sur l'IA à 800 millions de dollars.

Ce tour de table, qui a fait l'objet d'une forte demande, a été mené par S32, avec la participation, entre autres, de Nvidia

NVDA.O , du fonds Anthology d'Anthropic, de Catalio Capital Management, du Fonds d'innovation de l'Otan, de la Fondation Rockefeller et de Singular.

* Basecamp avait levé 60 millions de dollars lors de son tour de table de série B en octobre 2024, mené par Singular.

* La société a déclaré qu'elle utiliserait ce dernier financement pour entraîner une nouvelle génération de ses modèles de base biologiques EDEN et faire progresser un pipeline de traitements conçus par l'IA vers le développement clinique.

* La société londonienne se concentrera dans un premier temps sur les thérapies visant à reprogrammer les cellules des patients in vivo.

* L’entreprise a déclaré que sa technologie EDEN pourrait rendre les thérapies cellulaires plus personnalisables et plus faciles à administrer pour le cancer et les maladies auto-immunes, par rapport aux traitements actuels qui, selon elle, coûtent “des centaines de milliers de dollars par patient”.

* Basecamp a ajouté avoir obtenu de solides résultats précliniques pour plusieurs types de thérapies et de maladies, mais n’a pas précisé de calendrier pour le lancement des essais cliniques.

* EDEN est entraîné sur l’ensemble de données génomiques propriétaire de Basecamp, constitué grâce à des partenariats dans plus de 30 pays, et est capable de générer des candidats-médicaments potentiels à partir d’informations sur une maladie, a précisé la société.

* La société a également nommé Richard Pearce, ancien cadre de Biogen BIIB.O , au poste de directeur commercial afin de développer ses partenariats pharmaceutiques.