Barry Callebaut table sur une hausse des prix du cacao et prévoit une baisse de son bénéfice

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(Ajout des hypothèses concernant le prix du cacao au paragraphe 4, des volumes aux paragraphes 5 et 6, et des dernières informations sur Hershey au paragraphe 7)

Le fabricant suisse de chocolat Barry Callebaut BARN.S a annoncé mercredi que son bénéfice pour le prochain exercice financier serait inférieur aux prévisions, en raison d’une révision à la hausse de ses hypothèses concernant le prix du cacao.

L'un des principaux transformateurs de cacao au monde, qui approvisionne de grands fabricants agroalimentaires tels que Nestlé NESN.S , fabricant des barres KitKat, a déclaré s'attendre à une croissance de son résultat opérationnel courant (EBIT) comprise entre 3 % et 5 %, à taux de change constants, au cours de son exercice 2026/27.

Les analystes s’attendaient à ce que l’EBIT augmente de 5,5 % pour atteindre 627 millions de francs suisses (760 millions de dollars (XX millions d'euros) en moyenne, selon un consensus fourni par l’entreprise.

La société table sur un prix de la fève de cacao de 4.000 £. En juillet, elle avait tablé sur des prix du cacao avoisinant les 3.000 £ la tonne.

Elle a indiqué que ses volumes avaient reculé de 0,7 % sur l’exercice clos en août, soit une baisse légèrement inférieure aux 0,9 % attendus par les analystes.

Elle a enregistré une croissance de 5,7 % de ses volumes au quatrième trimestre, en ligne avec celle observée au troisième trimestre, qui avait inversé une tendance baissière de longue date.

Barry a également indiqué que son accord de partenariat actuel avec Hershey HSY.N expirera fin 2027, ce qui aura un impact de 1 % sur les volumes au cours de l’exercice 2026/27.