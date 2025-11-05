Barry Callebaut prévoit une baisse du volume des ventes l'année prochaine

Les employés du fabricant de chocolat et de produits à base de cacao Barry Callebaut à Zurich

Barry Callebaut a déclaré mercredi s'attendre à une baisse de l’ordre de 4% à 6% (mid-single digit) des ventes de produits à base de cacao lors du prochain exercice financier, le groupe restant pénalisé par des prix élevés du cacao.

Le fournisseur du chocolat acheté par Unilever pour ses glaces Magnum, dont la division doit prochainement être scindée, et par Nestlé pour ses barres KitKat, prévoit également une croissance de son bénéfice d’exploitation récurrent (Ebit) en monnaies locales comprise entre 2% et 5% ("low to mid-single digit") pour l’exercice 2025/26.

La société, dont les ingrédients sont présents dans un produit de chocolat et de cacao sur quatre consommés dans le monde, a déclaré que le volume de ses ventes a reculé de 6,8% à 2,1 millions de tonnes au cours de l'exercice financier clos fin août.

Les analystes s'attendaient en moyenne à 2,1 millions de tonnes, selon un consensus fourni par le groupe.

