Barry Callebaut: CA semestriel gonflé par la hausse des prix information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Barry Callebaut publie un bénéfice net récurrent en chute de 70,6% à 63,5 millions de francs suisses au titre de son premier semestre 2024-25, et un résultat opérationnel (EBIT) récurrent en repli de 2,9% à 329,6 millions (+1,5% en monnaies locales).



Le chiffre d'affaires du chocolatier helvétique s'est accru de 56,9% à 7,29 milliards de francs grâce à la répercussion de la hausse significative des prix des fèves de cacao sur ses clients, tandis que ses volumes de ventes se sont contractés de 4,7%.



Compte tenu de l'environnement perturbé et volatile, le groupe attend un délai de 12 mois pour que les économies de son plan BC Next Level se retrouvent pleinement dans son résultat net, mais indique que d'autres mesures d'amélioration sont en cours.



Du fait du contexte difficile, Barry Callebaut prévoit désormais une baisse 'à un chiffre moyen' du volume des ventes pour l'exercice en cours, mais réitère sa prévision d'une augmentation 'à deux chiffres' de l'EBIT récurrent en monnaies locales.





Valeurs associées BARRY CALLEBAUT 1 055,000 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%