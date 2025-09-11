 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Barrick vend sa mine d'or canadienne Hemlo pour un montant pouvant atteindre 1,1 milliard de dollars
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 02:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails à partir du paragraphe 2)

Barrick Mining ABX.TO a accepté de vendre sa mine d'or Hemlo au Canada à Carcetti Capital pour un montant maximum de 1,09 milliard de dollars, ont annoncé les deux sociétés mercredi.

L'accord comprend 875 millions de dollars en espèces à la clôture, 50 millions de dollars en actions de Carcetti, et jusqu'à 165 millions de dollars en paiements conditionnels liés à la production et aux prix de l'or à partir de 2027 sur cinq ans, a ajouté le communiqué.

Carcetti a déclaré qu'il financera l'acquisition par le biais d'une combinaison de financements, y compris un flux d'or de 400 millions de dollars avec Wheaton Precious Metals

WPM.TO , un prêt de 225 millions de dollars souscrit par la Banque Scotia et environ 415 millions de dollars provenant d'un placement privé.

L'opération devrait être conclue au cours du quatrième trimestre et Carcetti Capital sera rebaptisée Hemlo Mining Group.

Au début du mois d'août, Barrick a dépassé les estimations de bénéfices trimestriels et a augmenté son dividende malgré une charge de 1,04 milliard de dollars liée à la perte de sa mine au Mali, dans le cadre d'un effort plus large pour se débarrasser des actifs non essentiels et se concentrer sur ses principales activités dans le domaine de l'or et du cuivre.

