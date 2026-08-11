Barrick confie ses activités internationales à Sebastiaan Bock avant son IPO nord-américaine

Barrick Mining a nommé Sebastiaan Bock directeur général de sa division Rest of World, avec effet immédiat. Il supervisera les actifs aurifères et cuprifères du groupe en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Asie-Pacifique, représentant plus de 2 millions d'onces équivalent or de production annuelle. Arrivé chez Barrick en 2019 comme directeur financier pour l'Afrique et le Moyen-Orient, il était devenu directeur des opérations de cette région en 2022.

Cette nomination accompagne la réorganisation de Barrick, qui prévoit de séparer ses activités nord-américaines de son portefeuille international afin de renforcer le pilotage de chaque ensemble et de réduire la décote liée aux juridictions jugées plus risquées. Le projet d'introduction en Bourse des actifs aurifères nord-américains doit être finalisé d'ici la fin de l'année. Le règlement du différend avec Newmont concernant des actifs miniers au Nevada a levé le dernier obstacle à l'opération, Newmont ayant accepté de verser 1,95 milliard de dollars en numéraire à Barrick sous 30 jours et donné son accord à l'IPO.

Barrick avait indiqué lors de ses résultats du deuxième trimestre rechercher un dirigeant pour ses activités hors d'Amérique du Nord. Le groupe estime également que ce portefeuille international pourrait profiter de partenariats avec des acteurs chinois. Ces rapprochements pourraient prendre la forme d'investissements conjoints, d'un accès à certaines technologies et d'un soutien dans les chaînes d'approvisionnement. Cette stratégie doit accompagner le développement des actifs internationaux après la séparation prévue des activités nord-américaines.