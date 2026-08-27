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Barret Zoph, cofondateur de Thinking Machines Lab, rejoint Google
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 04:51
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modifications apportées à la source, ajout de détails et de contexte)

Barret Zoph, cofondateur de la start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle Thinking Machines Lab, va rejoindre Google DeepMind, une unité d'Alphabet

GOOGL.O , a déclaré M. Zoph mercredi.

Voici quelques détails:

* M. Zoph rejoindra Google DeepMind en tant que vice-président de la recherche après avoir occupé le même poste chez OpenAI.

* M. Zoph a brièvement réintégré son ancien employeur, OpenAI, après avoir quitté Thinking Machines plus tôt cette année, selon son profil LinkedIn.

* Cette nomination est la dernière d’une série de remaniements liés à l’IA au sein de l’entreprise, notamment le départ ce mois-ci de Dennis Hassabis, directeur général de DeepMind .

* Zoph a passé six ans chez Google en tant que chercheur au sein de Google Brain, qui a ensuite fusionné avec DeepMind pour former Google DeepMind en 2023.

* La réorganisation du laboratoire d’IA d’Alphabet a notamment donné lieu à une annonce lors d’une réunion générale le 6 août, indiquant que certaines équipes quittaient DeepMind pour rejoindre Google, a rapporté Reuters au début du mois, citant deux sources.

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