Baromètre AMF : "l'IA séduit davantage les jeunes investisseurs"

(Zonebourse.com) - L'Autorité des marchés financiers (AMF) publie pour la première fois une édition spéciale de son Baromètre de l'épargne et de l'investissement, consacrée à l'intelligence artificielle (IA). L'étude analyse la place de l'IA dans les pratiques d'investissement des Français, les usages et la façon dont elle est perçue. Elle met en évidence un clivage générationnel : les jeunes sont cinq fois plus nombreux que leurs aînés à déclarer recourir à l'IA pour s'informer avant de placer leur argent.

Avant d'effectuer un placement, 11% des Français déclarent utiliser l'intelligence artificielle comme source d'information, loin derrière le conseiller bancaire ou financier (42%), c'est ce que révélait le dernier Baromètre de l'épargne et de l'investissement de l'AMF publié en décembre 2025 (sondage mené auprès d'un échantillon de 2 120 personnes âgées de 18 ans et plus sur la période du 19 septembre au 3 octobre 2025).

L'analyse approfondie des données montre, parmi ces 11% d'utilisateurs, une pratique assez homogène entre les hommes (13%) et les femmes (9%). En revanche, une fracture générationnelle se dessine : les moins de 35 ans recourent beaucoup plus nettement à l'IA que leurs aînés (19% contre 4% des plus de 55 ans).

L'usage de l'intelligence artificielle comme source d'information varie également selon le profil social, progressant avec le niveau de diplôme et la position socioprofessionnelle. Ainsi, parmi les personnes ayant un niveau d'études supérieur à Bac 2, ils sont 17% à déclarer utiliser l'IA comme l'une de leurs sources d'information avant d'effectuer un placement. Ce pourcentage se situe à 5% parmi les personnes sans diplôme ou titulaires du brevet des collèges.

Une utilisation plus marquée de l'IA parmi les profils appétents au risque

33% des investisseurs en crypto-actifs, 24% des investisseurs en crowdfunding et 19% des investisseurs en Bourse (détenteurs de produits d'investissement sur les marchés financiers depuis un compte-titres ou un PEA) déclarent utiliser l'IA comme source d'information avant d'effectuer un placement.

29% des Français prêts à accepter une plus grande part de risque pour leurs placements, dans l'espoir d'obtenir la meilleure rémunération possible, ont recours à l'intelligence artificielle pour s'informer en amont de leurs décisions.

Des usages de l'IA encore hybrides

Parmi les 11% des Français qui ont recours à l'IA comme source d'information, celle-ci est souvent utilisée en complément des informations fournies par l'établissement financier ou le conseiller (41%). Elle permet également d'enrichir les recherches effectuées notamment en ligne (54%). Le recours exclusif à l'IA comme source d'information fiable avant de prendre une décision d'investissement reste cependant très minoritaire (5% des personnes qui recourent à l'IA).

Par ailleurs, la majorité des Français estime que l'usage de l'IA par les professionnels pour proposer des placements à leurs clients pourrait offrir des avantages : des conseils plus adaptés à leur situation personnelle (54%) ainsi qu'une amélioration de la performance et une réduction des frais des placements (52%).

Mais les risques perçus sont élevés : deux Français sur trois (67%) estiment que cet usage spécifique par les professionnels pourrait induire des erreurs ou conduire à prendre de mauvaises décisions (75% chez les 18-35 ans). 57% des Français craignent également que les placements soient moins transparents et plus difficiles à comprendre.

Une influence limitée sur les décisions des investisseurs particuliers

Parmi les détenteurs de produits d'investissement, l'usage de l'intelligence artificielle pour orienter ou modifier ses placements demeure globalement limité. Ainsi, 59% de ces détenteurs déclarent ne jamais y avoir recours, tandis que 33% indiquent l'utiliser de manière occasionnelle. Seuls 8%, disent l'utiliser fréquemment dans ce but.

Dans le domaine de l'épargne et de l'investissement, l'intelligence artificielle apparaît donc à ce stade comme un outil d'accompagnement plutôt que de prise de décision , avec une perception équilibrée des Français des avantages et des risques liés à l'utilisation de l'IA par les professionnels. Cette utilisation va probablement s'accroître fortement au cours des prochaines années. L'AMF suivra attentivement ce développement à travers les prochaines éditions de son Baromètre.

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