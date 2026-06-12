Barclays veut séduire les plus jeunes en rachetant GoHenry

Barclays annonce avoir conclu un accord pour acquérir GoHenry, société s'adressant à une clientèle âgée de 6 à 18 ans, auprès d'Acorns Grow, transaction dont la finalisation devrait avoir lieu au 4e trimestre 2026, sous réserve de certaines approbations réglementaires et d'autres conditions.

La plateforme numérique de GoHenry permet aux enfants britanniques d'apprendre à gagner, épargner, dépenser et investir via une application spécialement conçue, avec des outils intégrés permettant aux parents de surveiller, guider et soutenir les choix financiers de leurs enfants.

Les enfants peuvent dépenser via une carte de débit prépayée avec contrôle parental, fixer des objectifs d'épargne et suivre des leçons sur l'argent, tandis que les membres de la famille peuvent investir dans leur avenir grâce aux Junior ISA.

Cette transaction accélère la stratégie de Barclays visant à approfondir les relations clients, y compris avec les foyers aisés, grâce à des capacités spécialement conçues. Il a l'intention de conserver la marque GoHenry avec son application autonome.

La transaction devrait réduire le ratio CET1 de Barclays d'environ 5 points de base à sa finalisation, sur la base du ratio au 31 mars 2026. Elle n'affectera pas les prévisions financières du groupe pour 2026 ou 2028.

Barclays et Acorns explorent également d'autres moyens de collaborer pour mieux servir leurs clients. Acorns conservera l'activité GoHenry US, qui opère désormais sous la marque Acorns Early, ainsi que Pixpay en Europe.