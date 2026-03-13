Barclays s'attend à ce que la Fed repousse les baisses de taux sur fond d'inquiétudes concernant l'inflation

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(Réécrit tout au long du texte pour ajouter des détails sur les attentes de Barclays, des citations et le contexte)

Barclays a rejoint Goldman Sachs vendredi en reportant de juin à septembre sa prévision concernant la première baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine cette année, citant les risques accrus que le conflit au Moyen-Orient fait peser sur l'inflation.

Barclays a déclaré que l'inflation sous-jacente américaine plus élevée que prévu et la perspective de pressions sur les prix du pétrole signifiaient qu'il était peu probable que la Fed soit convaincue que l'inflation diminuait assez rapidement pour commencer à réduire les taux au milieu de l'année 2026.

Barclays a également repoussé sa réduction prévue pour décembre à mars 2027 et ne prévoit plus qu'une réduction des taux de 25 points de base cette année.

"Notre changement reflète une révision à la hausse de nos perspectives d'inflation PCE, ainsi que des risques accrus de hausse de l'inflation résultant du conflit avec l'Iran", ont écrit les stratèges de Barclays.

Un rapport du département du commerce a montré vendredi que l'économie avait ralenti plus que prévu au quatrième trimestre après des révisions à la baisse des dépenses de consommation et des investissements des entreprises, tandis que des données séparées ont indiqué que les dépenses de consommation avaient augmenté légèrement plus que prévu en janvier.

Goldman Sachs a repoussé sa prévision de baisse des taux jeudi , citant les risques d'inflation croissants liés à la guerre au Moyen-Orient.

Barclays a déclaré que les décideurs politiques auraient besoin de plusieurs mois d'inflation de base modérée pour être sûrs que la tendance à la désinflation est intacte.

Elle a ajouté que les risques autour de sa ligne de base restent "bilatéraux", notant qu'une inflation plus persistante pourrait repousser les réductions, tandis qu'une forte hausse du chômage pourrait accélérer l'assouplissement.

Selon les données de LSEG, les opérateurs s'attendent désormais à une baisse des taux de la Fed d'ici à juin 2027, alors qu'ils prévoyaient auparavant deux baisses d'ici à la fin de l'année.

La Fed devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés lors de la réunion des décideurs politiques qui se tiendra les 17 et 18 mars.