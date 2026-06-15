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Accord Iran-USA: les Bourses européennes en hausse à l'ouverture
information fournie par AFP 15/06/2026 à 09:11

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en hausse lundi, saluant l'annonce d'un accord au Moyen-Orient qui a ramené les prix du pétrole à leur plus bas niveau depuis mars et exercé une détente sur les taux d'intérêt.

Après quelques minutes d'échange, Paris progressait (+1,84%) un peu plus fortement que Francfort (+1,74%). Plus dépendante des cours du pétrole, Londres décollait plus modérément (+0,80%).

Euronext CAC40

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