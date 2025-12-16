Barclays relève la note de C.H. Robinson à "surpondérer" et augmente son objectif de cours

16 décembre - ** Barclays reclasse le transitaire mondial C.H. Robinson CHRW.O de "equal-weight" à "overweight", et augmente son estimation de prix de 145 à 200 dollars

** Le nouvel objectif de cours représente un potentiel de hausse de 26,9 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Les actions de la société sont en hausse marginale à 158 $

** La société de courtage indique que C.H. Robinson, sous la direction de son PDG Dave Bozeman, utilise des opérations rationalisées et une IA adaptative pour augmenter ses marges, avec des gains en 2025 supérieurs à ceux des concurrents malgré la faiblesse des marchés du fret

** Les gains d'efficacité de l'entreprise, induits par l'IA, devraient se poursuivre en 2026, soutenant un fort potentiel de bénéfices, selon Barclays

** 16 courtiers sur 26 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 8 à "conserver" et 2 à "vendre"; leur estimation médiane est de 161 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 53,3 % depuis le début de l'année