Barclays relève l'estimation de Bunge en raison de perspectives plus favorables
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 13:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Le courtier Barclays relève son objectif de cours sur le négociant en céréales Bunge BG.N de 85 $ à 105 $

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de ~8% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier indique que l'augmentation de l'objectif de prix est due à une dilution moins importante que prévu suite à l'acquisition de Viterra

** BG devrait afficher des bénéfices et des flux de trésorerie disponibles plus élevés en 2026 et au-delà

** 7 des 12 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 5 comme "conservée"; leur objectif médian est de 100 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 25 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BUNGE GLOBAL
97,275 USD NYSE -0,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

