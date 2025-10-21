Barclays relève l'estimation de Bunge en raison de perspectives plus favorables

21 octobre - ** Le courtier Barclays relève son objectif de cours sur le négociant en céréales Bunge BG.N de 85 $ à 105 $

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de ~8% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier indique que l'augmentation de l'objectif de prix est due à une dilution moins importante que prévu suite à l'acquisition de Viterra

** BG devrait afficher des bénéfices et des flux de trésorerie disponibles plus élevés en 2026 et au-delà

** 7 des 12 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 5 comme "conservée"; leur objectif médian est de 100 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 25 % depuis le début de l'année