Barclays relève l'estimation de Bunge en raison de perspectives plus favorables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 octobre - ** Le courtier Barclays relève son objectif de cours sur le négociant en céréales Bunge BG.N de 85 $ à 105 $
** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de ~8% par rapport à la dernière clôture de l'action
** Le courtier indique que l'augmentation de l'objectif de prix est due à une dilution moins importante que prévu suite à l'acquisition de Viterra
** BG devrait afficher des bénéfices et des flux de trésorerie disponibles plus élevés en 2026 et au-delà
** 7 des 12 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 5 comme "conservée"; leur objectif médian est de 100 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 25 % depuis le début de l'année
