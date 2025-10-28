Barclays rachète la société de prêt américaine Best Egg pour 800 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte et les détails dans les paragraphes 2-3, 6-7) par Lawrence White et Iain Withers

Barclays va acheter l'initiateur de prêts personnels américain Best Egg pour 800 millions de dollars, a déclaré la banque britannique mardi, alors qu'elle tente d'augmenter la taille de son activité de banque personnelle aux États-Unis. L'opération montre l'appétit continu des prêteurs britanniques pour les acquisitions après une série de bons résultats, suite à l'accord de HSBC HSBA.L pour racheter Hang Seng de Hong Kong , à l'acquisition par NatWest NWG.L de la branche bancaire du distributeur Sainsbury's et au rachat par Nationwide de son rival Virgin Money . Best Egg propose des prêts à la consommation via une plateforme en ligne, facilitant plus de 40 milliards de dollars de prêts pour deux millions de clients depuis son lancement en 2013. Les prêts sont financés par des structures comprenant la titrisation et sont soutenus par des gestionnaires d'actifs alternatifs, a déclaré Barclays, ajoutant qu'elle s'attendait à poursuivre le modèle.

"Le marché américain du crédit à la consommation, profond et sophistiqué, offre de riches perspectives de croissance à Barclays", a déclaré le directeur général C.S. Venkatakrishnan.

Barclays a déclaré que l'opération l'aiderait à prendre de l'ampleur sur le marché américain, où sa présence dans le secteur des services bancaires aux particuliers est bien inférieure à celle des banques nationales historiques plus importantes. Barclays a déclaré que l'opération permettrait de diversifier ses revenus en ajoutant des commissions de service plus légères en termes de capital, par opposition aux revenus d'intérêts et aux commissions d'interchange. Best Egg gère actuellement environ 11 milliards de dollars de prêts personnels. La semaine dernière, Barclays a annoncé un rachat surprise d'actions pour un montant de 500 millions de livres et a revu à la hausse un objectif clé de rentabilité pour l'année, ses revenus et ses progrès en matière de réduction des coûts l'ayant emporté sur les nouvelles provisions et la sous-performance de sa banque d'investissement.

Barclays a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'opération soit conclue au cours du deuxième trimestre 2026, après l'achèvement de la vente précédemment annoncée de ses créances de cartes de crédit co-marquées American Airlines.