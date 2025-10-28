Barclays rachète la société américaine de prêts personnels Best Egg pour 800 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Barclays va racheter l'initiateur de prêts personnels américain Best Egg pour 800 millions de dollars, a annoncé la banque britannique mardi, alors qu'elle tente d'augmenter la taille de son activité de services bancaires aux particuliers aux États-Unis.

"Le marché américain du crédit à la consommation, profond et sophistiqué, offre de riches perspectives de croissance à Barclays", a déclaré le directeur général C.S. Venkatakrishnan.