Kimberly-Clark rachète la société Kenvue, fabricant du Tylenol, valorisée 48,7 milliards de dollars

Le géant américain des produits d'hygiène Kimberly-Clark va racheter le laboratoire de santé Kenvue, fabriquant du Tylenol (paracétamol), valorisée 47,8 milliards de dollars, selon un communiqué commun, lundi.

Avec cette opération, Kimberly-Clark (fabricant des Kleenex) met la main sur l'ancienne division santé grand public de Johnson & Johnson (J&J) et sur son médicament phare, le Tylenol, accusé par l'administration Trump de causer l'autisme chez les enfants de femmes l'ayant utilisé lorsqu'elles étaient enceintes.

Kenvue avait chuté à Wall Street début septembre après la parution d'informations de presse assurant que le ministre américain de la Santé Robert Kennedy Jr allait lier le Tylenol au développement de l'autisme chez l'enfant.

Le 22 septembre, le président Donald Trump lui-même a déconseillé le paracétamol aux femmes enceintes, l'associant aussi à un risque d'autisme élevé pour les enfants.

En réponse, l'OMS s'est exprimée fin septembre pour affirmer qu'il n'y a de lien avéré entre le paracétamol et l'autisme.

Pour autant, le procureur général du Texas a lancé il y a quelques jours des poursuites contre J&J et Kenvue, les accusant de "marketing trompeur" pour avoir affirmé que le Tylenol "était sans danger pour les femmes enceintes".

Selon le communiqué, la nouvelle société combinée générera des revenus nets d'environ 32 milliards de dollars en 2025. L'opération doit être finalisée au second semestre 2026.

"Nous sommes ravis de réunir deux entreprises emblématiques pour créer un leader mondial de la santé et du bien-être", a fait valoir Mike Hsu, le PDG de Kimberly-Clark, cité dans le communiqué.

"Avec un engagement commun à développer la science et la technologie pour offrir des soins extraordinaires, nous servirons des milliards de consommateurs à chaque étape de leur vie", estime-t-il également.

"Notre association avec Kimberly-Clark unit deux portefeuilles hautement complémentaires, remplis de marques emblématiques et appréciées ainsi que d'essentiels du quotidien auxquels les gens font confiance et sur lesquels ils comptent tout au long de leur vie", a aussi souligné Kirk Perry, le directeur général de Kenvue.