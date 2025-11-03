Kuehne+Nagel se renforce dans le logistique aérienne avec le rachat de l'irlandais Eastway

( Belga / LUC CLAESSEN )

Le groupe suisse Kuehne+Nagel a annoncé lundi le rachat de l'entreprise irlandaise Eastway qui doit lui permettre de se renforcer dans la logistique arienne, sans dévoiler le montant de la transaction.

Basée à Limerick, cette entreprise familiale propose un ensemble de services dans la logistique pour le fret aérien et s'appuie sur un réseau qui s'étend dans 130 pays, indique Kuehne+Nagel dans un communiqué.

Cette acquisition doit lui permettre de compléter son offre dans la logistique aérienne, précise le communiqué, mettant en avant la forte croissance de ce segment.

La transaction, sujette à autorisation règlementaire, devrait être finalisée d'ici fin 2025, estime le groupe suisse.

Kuehne+Nagel n'a pas fournit de détails sur le chiffre d'affaires d'Eastway, mais Michael Foeth, analyste chez Vontobel, estime que ses revenus tournent autour d'un chiffre "moyen à élevé en millions", "sans impact significatif" sur sa valorisation.

Néanmoins, cette transaction est cohérente avec la stratégie de Kühne+Nagel (d'opérations) ciblées", considère l'analyste dans un commentaire boursier.

A 10H20 GMT, l'action grappillait 0,81% à 155,20 francs suisses alors que le SMI, l'indice de référence de la Bourse suisse, s'appréciait de 0,54%. Depuis janvier, le titre a toutefois perdu plus du quart de sa valeur face aux inquiétudes autour des droits de douane américain et tensions commerciales.

Au troisième trimestre, ses revenus dans ses activités pour le fret maritime ont chuté de 15%. Le repli a été moins marqué dans la logistique aérienne, en repli de 5%, grâce aux investissements qui lui ont permis de continuer à gagner des parts de marchés malgré un environnement économique difficile, a expliqué le groupe lors de la publication de ses résultats trimestriels en octobre.

En 2024, Kuehne+Nagel, également actif dans le transport routier, avait réalisé un chiffre d'affaires de 24,8 milliards de francs suisses (26,7 milliards d'euros à taux actuels), dont près de 30% dans la logistique pour le fret aérien.