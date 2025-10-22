 Aller au contenu principal
Barclays : programme de rachat d'actions inattendu et relèvement de certains objectifs 2025
information fournie par AOF 22/10/2025 à 16:27

(AOF) - L'action Barclays s'adjuge 4,67% à 381,25 pence pour prendre l'une des premières places de l'indice FTSE 100. Les investisseurs saluent le relèvement des objectifs de revenus nets d'intérêts et de rentabilité. L'annonce inattendue d'un programme de rachat d'actions de 500 millions de livres sterling a également été appréciée. 10 milliards de livres doivent toujours être distribués aux actionnaires entre 2024 et 2026.

Au troisième trimestre, le bénéfice imposable, qui sert de référence pour les sociétés britanniques, a reculé de 7% à 2,08 milliards de livres. Il est ressorti 2% sous le consensus. Bank of America souligne cependant que sans la charge de 235 millions de livres liée au scandale de ventes abusives de crédit automobile au Royaume-Uni, Barclays aurait dépassé les attentes.

Les provisions pour créances douteuses de la banque britannique sont passées en un an, de 374 millions de livres à 632 millions de livres. Elles comprennent également une charge d'environ 110 millions de livres sterling pour un "nom unique très médiatisé". Selon le Wall Street Journal, il s'agit de Tricolor, crédit automobile subprime, qui a fait faillite.

Ses revenus ont progressé de 9% à 7,167 milliards de livres. Ils ont été soutenus par la banque de détail au Royaume-Uni, qui a enregistré une croissance de 16% à 2,25 milliards de livres. Ses métiers de banque d'affaires et de financement des entreprises au Royaume-Uni ont connu une progression de leurs revenus de 17% à 522 millions de livres.

Barclays plus optimiste sur sa rentabilité

Les revenus nets d'intérêts sont désormais anticipés à plus de 12,6 milliards contre au moins 12,5 milliards précédemment.

Cette année, la banque britannique cible une rentabilité (ROTE) supérieure à 11%, sachant qu'il s'élève à 12,3% depuis le début de l'année. Barclays ciblait environ 11% auparavant. Le ratio de fonds propres durs (CET1) est anticipé entre 13% et 14% contre 14,1% à fin septembre.

"Nous avons généré de façon solide et régulière des capitaux pour nos actionnaires au cours des neuf derniers trimestres. (...) Par conséquent, nous avons décidé d'avancer une partie de nos plans de distribution pour l'ensemble de l'année, avec un rachat d'actions de 500 millions de livres sterling annoncé aujourd'hui, et nous prévoyons désormais de passer à des annonces trimestrielles de rachat d'actions", a déclaré le directeur général, C. S. Venkatakrishnan.

S'agissant de ses perspectives pour 2026, le ROTE est toujours attendu à plus de 12% et le ratio CET 1 entre 13% et 14%.



