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Barclays plus pessimiste sur le redressement de LVMH
information fournie par Zonebourse 17/09/2026 à 12:02
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Barclays a abaissé ce jeudi son objectif de cours sur LVMH, ramené de 620 à 590 euros, prenant acte de la poursuite du ralentissement du marché chinois et de l'absence d'accélération sur ses autres secteurs.

Alors que le géant du luxe doit publier ses ventes de 3ème trimestre à la mi-octobre, la banque britannique dit tabler sur un chiffre d'affaires de 18,9 milliards d'euros, soit une croissance organique de 1%.

Mais elle précise désormais s'attendre à un repli de 2% en données organiques sur le trimestre pour sa division-phare de mode et de maroquinerie, contre une prévision de 3% précédemment, en raison de la détérioration marquée de ses prévisions concernant la Chine, consécutive à certaines vérifications sur le terrain.

Cette révision à la baisse la conduit, au niveau du groupe, à réduire de 2% son estimation de bénéfice par action (BPA), désormais anticipé en baisse de 2% sur l'exercice 2026 et de 7% pour 2027, en parallèle d'une contraction des marges.

Si Barclays admet que la reprise de la croissance de la branche de mode et maroquinerie devrait intervenir plus tardivement que prévu, elle maintient sa recommandation surpondérer sur la valeur, estimant que le cours de bourse intègre déjà les tendances d'activité actuelles.

Le titre LVMH reculait de 0,1% à 410,4 euros jeudi vers 12h00 dans le sillage de ces commentaires, portant à près de 36,4% ses pertes depuis le début de l'année.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 17/09/2026 à 12:02:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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