Barclays plus pessimiste sur le redressement de LVMH

Barclays a abaissé ce jeudi son objectif de cours sur LVMH, ramené de 620 à 590 euros, prenant acte de la poursuite du ralentissement du marché chinois et de l'absence d'accélération sur ses autres secteurs.

Alors que le géant du luxe doit publier ses ventes de 3ème trimestre à la mi-octobre, la banque britannique dit tabler sur un chiffre d'affaires de 18,9 milliards d'euros, soit une croissance organique de 1%.

Mais elle précise désormais s'attendre à un repli de 2% en données organiques sur le trimestre pour sa division-phare de mode et de maroquinerie, contre une prévision de 3% précédemment, en raison de la détérioration marquée de ses prévisions concernant la Chine, consécutive à certaines vérifications sur le terrain.

Cette révision à la baisse la conduit, au niveau du groupe, à réduire de 2% son estimation de bénéfice par action (BPA), désormais anticipé en baisse de 2% sur l'exercice 2026 et de 7% pour 2027, en parallèle d'une contraction des marges.

Si Barclays admet que la reprise de la croissance de la branche de mode et maroquinerie devrait intervenir plus tardivement que prévu, elle maintient sa recommandation surpondérer sur la valeur, estimant que le cours de bourse intègre déjà les tendances d'activité actuelles.

Le titre LVMH reculait de 0,1% à 410,4 euros jeudi vers 12h00 dans le sillage de ces commentaires, portant à près de 36,4% ses pertes depuis le début de l'année.