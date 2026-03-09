Barclays attribue à ITT la mention "equal-weight" en raison de ses perspectives de croissance stable

9 mars - ** Barclays initie une couverture sur le fournisseur de pièces industrielles ITT ITT.N avec "equal-weight", objectif de prix à $220

** L'objectif de prix implique une hausse de 18,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Barclays indique que l'entreprise devrait enregistrer une croissance organique des ventes à un chiffre dans les années à venir, ce qui correspond au rythme soutenu qu'elle a maintenu récemment

** ITT a maintenu la croissance de ses marges à un niveau comparable à celui de ses pairs en améliorant les performances de l'ensemble de ses activités

** La société de courtage note que l'augmentation des bénéfices provenant de l'accord FLOW est encore à venir

** Neuf des 14 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, cinq comme "conservée"; leur objectif de prix médian est de 229 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action avait augmenté d'environ 7 % depuis le début de l'année