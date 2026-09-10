Banques italiennes: les actionnaires d'Intesa valident l'offre hostile sur MPS

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Les actionnaires de la banque Intesa Sanpaolo ont largement validé jeudi l'offre d'achat hostile sur Monte dei Paschi, qui permettrait de constituer l'une des plus grandes banques d'Europe.

A hauteur de près de 97% des actions ordinaires représentées, l'assemblée générale des actionnaires a autorisé le conseil d'administration d'Intesa à augmenter son capital pour racheter Monte dei Paschi di Siena (MPS), a indiqué la banque turinoise dans un communiqué.

Avec cette opération surprise à 31 milliards d'euros, annoncée début juin, la première banque d'Italie compte ainsi racheter la plus vieille banque du monde et former un leader européen. Elle prévoit de récupérer la plupart des guichets de MPS et d'en confier certains, ainsi que la marque MPS, à l'assureur Unipol, pour éviter une position trop dominante sur le marché.

"L’intégration avec Monte dei Paschi di Siena représente pour nous l’accélérateur d’une stratégie de croissance qui produit déjà des résultats importants", a déclaré le directeur général d'Intesa, Carlo Messina.

"Le groupe que nous entendons construire sera l’un des principaux acteurs du paysage bancaire européen : à l’horizon 2029, nous prévoyons d’avoir plus de 27 millions de clients, environ 2.000 milliards d’euros d’actifs financiers de la clientèle et un bénéfice net supérieur à 16 milliards", a poursuivi Carlo Messina.

Mais du haut de son rocher à Sienne (centre), la direction de MPS s'y refuse, jugeant l'offre d'Intesa "insuffisante" et trop optimiste.

MPS a ainsi lancé une contre-offre portant à la fois sur Banco BPM et sur la société de gestion de patrimoine Banca Generali.

Ces offres, entièrement en actions et d'une valeur totale de 34 milliards d'euros environ, visent à constituer le troisième groupe bancaire italien en termes d'actifs totaux.

Ce projet doit encore être approuvé par la majorité des actionnaires de MPS lors d'une assemblée qui se tiendra en octobre.

Fondée en Toscane en 1472, MPS a été sauvée en 2017 grâce à un plan de 5,4 milliards d'euros mis en place par l'État italien qui, par la suite, a réduit sa participation.

Depuis, elle a renversé la vapeur en devenant l'année dernière la troisième banque d'Italie, avec son rachat de Mediobanca.

Cette validation attendue n'a pas fait sursauter l'action Intesa, qui gagnait 0,29% (à 6,67 euros) à la Bourse de Milan à 13H21, sur un marché en légère hausse.