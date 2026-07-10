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Banques françaises : BofA confiant avant les trimestriels
information fournie par Zonebourse 10/07/2026 à 14:10

Dans une note sectorielle, Bank of America affiche sa confiance pour les grandes banques françaises cotées, à l'approche de leurs publications au titre du 2e trimestre 2026 (23 juillet pour BNP Paribas, 30 et 31 juillet pour Société Générale et Crédit Agricole).

"Nous anticipons une performance bénéficiaire globale en hausse sur un an, avec une croissance du BPA à deux chiffres", pronostique l'établissement américain, précisant que celle-ci serait soutenue par une solide progression des revenus et une gestion rigoureuse des coûts.

BofA anticipe ainsi une croissance des revenus de plus de 5% en rythme annuel, portée par le rebond de la banque de détail en zone euro (principalement en France et en Belgique), la résilience de la banque de détail à l'international et le dynamisme de l'activité "Global Markets" (plus de 5% en rythme annuel).

Selon l'établissement, une gestion rigoureuse des coûts devrait permettre un effet de ciseaux opérationnel positif supérieur à 3%, la qualité des actifs devrait se révéler satisfaisante et la génération de capital devrait rester solide.

"L'attention se portera sur la pérennité de la trajectoire d'amélioration de la rentabilité dans un contexte macroéconomique et géopolitique incertain", estime la banque américaine dans le résumé de sa note de recherche sur le secteur.

Plus précisément, BofA réaffirme sa recommandation "achat" sur Société Générale, sa valeur favorite parmi les banques françaises et l'un de ses "25 titres pour 2026", avec un objectif de cours relevé de 86 EUR à 90 EUR, indiquant anticiper de sa part l'annonce d'un programme exceptionnel de rachats d'actions de 1,5 MdEUR.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 10/07/2026 à 14:10:00.

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