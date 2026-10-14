Banques américaines : BofA en baisse après la publication de ses résultats du troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 octobre - Bank of America Corp BAC.N
** Le titre BAC recule de 3,5% en pré-ouverture après la publication des résultats du troisième trimestre
** La deuxième plus grande banque américaine annonce une baisse de son bénéfice au troisième trimestre, pénalisée par une amende de 1,2 milliard de dollars pour des manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
** Le bénéfice du troisième trimestre a reculé à 6,9 milliards de dollars, soit 91 cents par action, contre 8,3 milliards de dollars, soit 1,04 dollar par action, un an plus tôt
** Le titre a reculé d'environ 1,9% depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer