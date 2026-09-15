Banque d'Angleterre : vers un statu quo monétaire sur fond de tensions énergétiques (AllianzGI)

"Nous prévoyons que la Banque d'Angleterre maintiendra son taux directeur inchangé à 3,75% lors de sa réunion de septembre. Depuis la réunion de juillet, les données économiques britanniques ont confirmé une amélioration des perspectives de croissance, tandis que la hausse des salaires et l'inflation ont globalement suivi les projections révisées de la Banque. Sur le plan intérieur, peu d'éléments sont venus modifier l'évaluation macroéconomique du comité", commente Ranjiv Mann, gérant senior chez AllianzGI, en amont de la réunion de la Banque d'Angleterre du 17 septembre prochain.

La hausse de l'énergie ravive les risques d'inflation

"Toutefois, l'environnement extérieur s'est détérioré à la suite de la dernière hausse des prix de l'énergie. En conséquence, nous nous attendons à ce que le communiqué de la Banque centrale adopte un ton plus prudent, en mettant davantage l'accent sur les risques de hausse de l'inflation", poursuit l'analyste.

La Banque d'Angleterre a jusqu'à présent pu maintenir une politique d'attente, étant donné que le taux directeur se situe déjà dans une fourchette légèrement restrictive. Toutefois, plus les prix élevés de l'énergie persisteront, plus il sera probable que la Banque estime qu'un nouveau resserrement de la politique monétaire pourrait s'avérer nécessaire.

"Par ailleurs, sur le plan budgétaire, nous estimons que le gouvernement britannique reste confronté à des contraintes budgétaires strictes. Nous ne prévoyons donc pas de changement significatif de l'orientation budgétaire lors du prochain budget, prévu fin octobre. Les rendements des obligations d'État ayant atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, nous estimons que les investisseurs sont suffisamment rémunérés pour compenser les risques budgétaires britanniques. Du point de vue de l'investissement, les Gilts semblent attractifs sur la partie longue de la courbe des taux par rapport aux autres grands marchés obligataires", conclut Ranjiv Mann.