Bank of America va investir 1,9 milliard de dollars pour acquérir une participation de 49,9% dans Jio Financial, une filiale non bancaire de crédit (NBFC)

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Bank of America BAC.N va investir jusqu’à 182,68 milliards de roupies (soit 1,92 milliard de dollars) pour acquérir une participation de 49,9% dans Jio Credit, une filiale de Jio Financial Services JIOF.NS , ont annoncé mercredi les deux sociétés.

(1 dollar = 95,3300 roupies indiennes)