Bank of America va investir 1,9 milliard de dollars pour acquérir une participation de 49,9% dans Jio Financial, une filiale non bancaire de crédit (NBFC)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Bank of America BAC.N va investir jusqu’à 182,68 milliards de roupies (soit 1,92 milliard de dollars) pour acquérir une participation de 49,9% dans Jio Credit, une filiale de Jio Financial Services JIOF.NS , ont annoncé mercredi les deux sociétés.
(1 dollar = 95,3300 roupies indiennes)
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