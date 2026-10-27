Bank of America relève son objectif de cours sur Computacenter

Bank of America (BofA) réitère sa recommandation "achat" et relève son objectif de cours de 6 951 à 7 299 pence sur Computacenter, au lendemain d'un point d'activité du groupe britannique de services informatiques, marqué notamment par un relèvement de son objectif de bénéfice ajusté avant impôts pour 2026.
La banque américaine relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 et 2027 de respectivement 0,7% et 2,1%, compte tenu du carnet de commandes record de 12,6 MdsGBP affiché par Computacenter à l'occasion de cette publication.
BofA rehausse également son estimation de bénéfice ajusté avant impôts pour 2026 de 5%, grâce à la vigueur des activités en Amérique du Nord, malgré une révision à la baisse de 4% de sa prévision de profit brut, liée à un effet de mix défavorable.
"La prime de valorisation se justifie par une croissance plus soutenue et une exposition à l'intelligence artificielle (IA)", estime BofA, qui laisse inchangé son multiple cible de valorisation à 26 fois les bénéfices attendus (PER).
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