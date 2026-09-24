Bank of America relève légèrement sa cible sur Ryanair

(Zonebourse.com) - La banque confirme son conseil "achat" sur le titre, assorti d'un objectif de cours relevé de 27,50 à 28 EUR.
BofA met en avant une amélioration des tendances tarifaires à court terme avec un raffermissement des réservations de dernière minute et une évolution récente des prix jugée plus favorable.
Le bureau d'études se montre également positif sur le calendrier du MAX 10, dont la certification par la FAA est attendue début octobre, tout en identifiant l'expiration prochaine du contrat des ingénieurs de Boeing comme un risque pour les livraisons.
Enfin, l'analyste relève de 1% son estimation de bénéfice pour l'exercice 2027 afin d'intégrer des accords aéroportuaires attractifs, tandis que les gains d'efficacité liés au MAX 10 devraient soutenir l'évolution des coûts unitaires.
Le titre cède néanmoins 1,8% ce matin, autour des 22,8 euros, dans un contexte de renchérissement des cours du pétrole.
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