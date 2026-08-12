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Bank of America prend 49,9% de Jio Credit
information fournie par Zonebourse 12/08/2026 à 17:31
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La banque américaine et Jio Financial Services Limited (JFSL), un groupe indien de services financiers, ont annoncé la signature d'un accord définitif prévoyant l'acquisition d'une participation pouvant atteindre 49,9% de Jio Credit Limited, la filiale de crédit non bancaire de JFSL.

L'opération sera réalisée par le biais d'une attribution préférentielle d'actions ordinaires et de bons de souscription.

Ce partenariat vise à combiner le réseau numérique étendu de JFSL en Inde avec l'expertise mondiale de Bank of America en matière de services financiers, de gestion des risques et de gouvernance.

Pour BofA, cette prise de participation constitue un levier majeur pour accélérer son développement dans l'économie indienne, l'une des plus dynamiques au monde. De son côté, Jio Credit sécurise du capital à long terme pour soutenir la croissance durable de son portefeuille de prêts.

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