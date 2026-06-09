Bank of America pourrait dépasser 15 % de croissance de ses revenus de marché au deuxième trimestre

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Bank of America BAC.N pourrait dépasser ses prévisions initiales de croissance de 15 % de ses revenus de marché au deuxième trimestre, grâce à l'activité actions, a déclaré mardi le coprésident Jim DeMare.

"Alors que les écarts de crédit et autres sont restés fermes, une part beaucoup plus importante de l'activité et des revenus provient des opérations sur actions", a-t-il déclaré lors d'une conférence de Morgan Stanley sur les services financiers aux États-Unis.

"C'est ce que nous avons observé, je pense, de manière générale dans le secteur, probablement au cours des 12 derniers mois", a-t-il ajouté.

Le directeur général de Bank of America, Brian Moynihan, a déclaré le mois dernier que la banque s'attendait à ce que les revenus de trading bondissent de 15 % au deuxième trimestre par rapport à l'année dernière, lorsque le marché avait été frappé par la volatilité liée à la hausse des droits de douane américains .

La division des marchés mondiaux, que M. DeMare a dirigée jusqu’à la fin de l’année dernière avant sa promotion, a enregistré 16 trimestres consécutifs de croissance de son chiffre d’affaires, les salles de marché ayant généré des volumes plus élevés grâce à l’activité accrue des clients.

L'activité est désormais en passe d'enregistrer son dix-septième trimestre consécutif de croissance.

M. DeMare a également déclaré que le pipeline d'introductions en bourse restait solide.

Ses commentaires interviennent alors que Wall Street se prépare à l'entrée en bourse très attendue de SpaceX, la société d'Elon Musk, tandis qu'OpenAI et Anthropic se sont également rapprochées d'une introduction en bourse grâce à des dépôts confidentiels de documents d'introduction en bourse aux États-Unis.

"Les écarts de taux des entreprises sont serrés, ce qui est évidemment attractif tant pour les fusions-acquisitions que pour les dépenses d'investissement en général", a déclaré M. DeMare.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui en est désormais à son quatrième mois, a fait grimper les coûts de l'énergie et du transport maritime, attisant l'inflation et créant de la volatilité sur les marchés financiers mondiaux.

Mais "rien de vraiment notable n’est annulé", a déclaré M. DeMare, ajoutant que les clients débattaient principalement du calendrier des transactions et espéraient une résolution rapide du conflit au Moyen-Orient.