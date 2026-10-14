Bank of America manque les attentes au 3e trimestre

Bank of America publie un BPA en baisse de 12,5% à 0,91 USD au titre du 3e trimestre 2026, pénalisé par des sanctions financières imposées par les autorités de régulation, sans lesquelles le BPA aurait augmenté de près de 4% à 1,08 USD, un niveau toutefois inférieur au consensus de 1,10 USD.

L'établissement financier affiche une croissance de 3% de ses revenus, à 30 MdsUSD, portée par la progression de ses revenus nets d'intérêts (NII) et de ses commissions de gestion d'actifs, qui ont compensé le recul des revenus des activités de vente et de trading ainsi que des commissions de banque d'investissement.

A 16,4 MdsUSD, les revenus nets d'intérêts se sont accrus de 8%, principalement sous l'effet de la hausse des encours de prêts et de dépôts, de l'augmentation des revenus nets d'intérêts liés aux activités de marchés mondiaux et de la réévaluation des actifs à taux fixe.

Bank of America a vu son ratio d'efficacité se dégrader de 4 points à 66%, ses dépenses hors intérêts ayant augmenté de 14% à 19,7 MdsUSD, en grande partie sous le poids des sanctions financières, tandis que ses provisions pour pertes sur crédit se sont maintenues à 1,3 MdUSD.

"La qualité des actifs a continué de s'améliorer, tandis que notre liquidité et notre niveau de fonds propres sont restés solides. Cette situation nous a permis d'investir pour soutenir notre croissance et de redistribuer 8,3 MdsUSD à nos actionnaires", souligne son directeur financier, Alastair Borthwick.