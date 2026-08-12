Bank of America lance une initiative de 250 milliards de dollars en faveur des technologies et des infrastructures énergétiques aux États-Unis

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Bank of America BAC.N a annoncé mercredi son intention de mobiliser 250 milliards de dollars d’ici juillet de l’année prochaine pour soutenir des projets américains dans les domaines du numérique et des infrastructures, une initiative qui, selon elle, stimulera la croissance économique du pays et contribuera à créer des dizaines de milliers d’emplois.

Lancée dans la foulée des célébrations du 250e anniversaire de la nation, l’« Initiative de financement des infrastructures critiques » de cette banque de Wall Street comprendra des prêts sur le marché primaire, des investissements, des services liés aux marchés de capitaux, ainsi que des offres bancaires et de conseil.

Cette annonce souligne la manière dont les grandes institutions financières américaines cherchent à tirer parti de l’essor national des centres de données d’intelligence artificielle, de l’exploitation minière de minéraux critiques et de la modernisation des infrastructures énergétiques.

Elle intervient quelques jours après que Morgan Stanley

MS.N a annoncé qu’elle mobiliserait environ 1.500 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour financer des projets technologiques et d’infrastructure.

Les activités financières de Bank of America s’articuleront autour de trois catégories: les infrastructures numériques telles que les centres de données et l’informatique; les infrastructures énergétiques, notamment la production d’énergie renouvelable et le stockage d’énergie; et les infrastructures de base telles que les transports et le gaz naturel .

« Pour répondre aux besoins croissants des États-Unis en matière d’infrastructures, il est nécessaire de mobiliser des capitaux à grande échelle dans des secteurs de plus en plus interconnectés », a déclaré Karen Fang, codirectrice des solutions de financement mondiales chez Bank of America.

« La réalisation de ces projets nécessite des solutions de financement intégrées couvrant à la fois les capitaux au niveau des entreprises et au niveau des projets, sur les marchés publics comme privés. »

Le montant sera calculé sur la base des activités éligibles menées au cours d’une période de 18 mois s’étendant du 1er janvier 2026, date marquant le début de la 250e année des États-Unis, au 4 juillet 2027, a précisé la banque.