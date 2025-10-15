Bank of America envisage un plancher à 55 dollars pour le baril de Brent

(AOF) - La banque américaine maintient sa prévision d'un baril de Brent à 61 dollars au quatrième trimestre 2025 et à 64 dollars au premier semestre 2026, et elle juge probable la formation d'un plancher à 55 dollars. Cet après-midi, le baril de Brent gagne 0,34% à 62,60 dollars.

Au-delà des facteurs macroéconomiques et de la possibilité que l'OPEP+ revienne sur sa décision d'augmenter sa production comme prévu, Bank of America pense que les capacités de stockage importantes, la demande relativement soutenue et la baisse de la production américaine devraient se conjuguer pour soutenir les prix du pétrole à un niveau légèrement inférieur à leur niveau actuel.

Les spécialistes font remarquer par ailleurs qu'entre 2022 et aujourd'hui, le ratio or/pétrole est passé de 15 à 60, l'un des niveaux les plus élevés jamais enregistrés. " Le pétrole n'est pas seulement bon marché en dollars et dans d'autres monnaies fiduciaires, il est également très avantageux par rapport à l'or ", soulignent-ils.