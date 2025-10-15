 Aller au contenu principal
Bank of America envisage un plancher à 55 dollars pour le baril de Brent
information fournie par AOF 15/10/2025 à 16:46

(AOF) - La banque américaine maintient sa prévision d'un baril de Brent à 61 dollars au quatrième trimestre 2025 et à 64 dollars au premier semestre 2026, et elle juge probable la formation d'un plancher à 55 dollars. Cet après-midi, le baril de Brent gagne 0,34% à 62,60 dollars.

Au-delà des facteurs macroéconomiques et de la possibilité que l'OPEP+ revienne sur sa décision d'augmenter sa production comme prévu, Bank of America pense que les capacités de stockage importantes, la demande relativement soutenue et la baisse de la production américaine devraient se conjuguer pour soutenir les prix du pétrole à un niveau légèrement inférieur à leur niveau actuel.

Les spécialistes font remarquer par ailleurs qu'entre 2022 et aujourd'hui, le ratio or/pétrole est passé de 15 à 60, l'un des niveaux les plus élevés jamais enregistrés. " Le pétrole n'est pas seulement bon marché en dollars et dans d'autres monnaies fiduciaires, il est également très avantageux par rapport à l'or ", soulignent-ils.

Pétrole et parapétrolier
  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:10 

    (Actualisé avec Maurel&Prom, Sartorius Stedim, OPMobility, LVMH, Rexel, Kering, GTT, Exosens, Nestle, ABB, Merck KGaA) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende

  • logo Pernod Ricard (Crédit: / Adobe Stock)
    A suivre aujourd'hui... Pernod Ricard
    information fournie par AOF 16.10.2025 08:07 

    (AOF) - Le chiffre d’affaires de Pernod Ricard au premier trimestre de l’exercice 2025/2026 s’élève à 2,384 milliards d'euros, soit un repli de 7,6% en organique et de 14,3% en publié. Il est impacté par un effet de change négatif de 143 millions d'euros, principalement ... Lire la suite

  • Le logo de Nestlé
    Nestlé: La croissance des ventes dépasse les attentes au 3e trimestre
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:06 

    Nestlé a fait état jeudi d'une croissance meilleure que prévu de ses ventes, soutenue par une hausse des prix des confiseries et du café, alors que le groupe publie ses premiers résultats depuis l'arrivée de Philipp Navratil au poste de directeur général. Philipp ... Lire la suite

  • Un homme prend du pétrol dans ses mains
    Maurel & Prom: CA à neuf mois -13% avec la baisse des prix de vente du brut
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:04 

    Maurel & Prom a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé à neuf mois en baisse de 13% sur un an, à 489 millions de dollars (419,63 millions d'euros), pénalisé par la baisse du prix moyen de vente du brut. L'opérateur pétrolier a vu sa production valorisée ... Lire la suite

