Bank of America en hausse grâce à une augmentation de ses bénéfices au deuxième trimestre

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14 juillet - ** Les actions de Bank of America BAC.N progressent de 1,6% à 60,45 dollars avant l'ouverture du marché

** La banque annonce une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, portée par une amélioration de ses activités de trading

** BAC affiche un résultat net de 9,1 milliards de dollars, soit 1,21 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 7,2 milliards de dollars, soit 90 cents par action, un an plus tôt

** Le chiffre d'affaires et les revenus de transactions ont progressé d'environ 33% pour atteindre 7,1 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action BAC affichait une hausse d'environ 8% depuis le début de l'année 2026