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Bank of America confirme son conseil sur Airbus
information fournie par Zonebourse 30/07/2026 à 11:14
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L'analyste confirme son conseil "achat" sur le titre Airbus, avec un objectif de cours inchangé de 258 EUR.

Bank of America estime que les résultats publiés hier soir par Airbus témoignent de la solide exécution opérationnelle de l'avionneur européen, avec un EBIT ajusté de 2,4 MdsEUR, supérieur de 11% au consensus, et un flux de trésorerie disponible avant financement clients de 1,3 MdEUR, en hausse de 34% par rapport aux attentes.

Le bureau d'études rapporte que les performances du segment Commercial Aircraft et surtout de Defence & Space renforcent sa confiance dans l'amélioration des marges à mesure que la montée en cadence de la production se poursuit. Selon l'analyste, les objectifs présentés lors du CMD soutiennent également un potentiel de revalorisation du titre

Alors que la guidance 2026 a été confirmée par Airbus, BofA considère que le marché va désormais se focaliser sur l'exécution du second semestre.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 30/07/2026 à 11:14:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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