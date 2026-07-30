Bank of America confirme son conseil sur Airbus

L'analyste confirme son conseil "achat" sur le titre Airbus, avec un objectif de cours inchangé de 258 EUR.
Bank of America estime que les résultats publiés hier soir par Airbus témoignent de la solide exécution opérationnelle de l'avionneur européen, avec un EBIT ajusté de 2,4 MdsEUR, supérieur de 11% au consensus, et un flux de trésorerie disponible avant financement clients de 1,3 MdEUR, en hausse de 34% par rapport aux attentes.
Le bureau d'études rapporte que les performances du segment Commercial Aircraft et surtout de Defence & Space renforcent sa confiance dans l'amélioration des marges à mesure que la montée en cadence de la production se poursuit. Selon l'analyste, les objectifs présentés lors du CMD soutiennent également un potentiel de revalorisation du titre
Alors que la guidance 2026 a été confirmée par Airbus, BofA considère que le marché va désormais se focaliser sur l'exécution du second semestre.
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